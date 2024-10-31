Свердловчанин заживо сгорел в собственной квартире. Фото

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, лестница, пожарные
Пожар тушили семь сотрудников МЧС Фото:

В Ревде (Свердловская область) 31 октября во время пожара в квартире двухэтажного дома погиб хозяин жилья. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Сообщение о пожаре по улице Жуковской поступило днем. В течение 16 минут прибывшие к месту пожарные МЧС России справились с огнем, охватившем пять квадратных метров в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни», — следует из сообщения.

Пожар тушили семь спасателей и три единицы спецтехники. «Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение погибшего с огнем», — пояснили в ведомстве.

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В Ревде (Свердловская область) 31 октября во время пожара в квартире двухэтажного дома погиб хозяин жилья. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре по улице Жуковской поступило днем. В течение 16 минут прибывшие к месту пожарные МЧС России справились с огнем, охватившем пять квадратных метров в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни», — следует из сообщения. Пожар тушили семь спасателей и три единицы спецтехники. «Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение погибшего с огнем», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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