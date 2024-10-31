Свердловчанин заживо сгорел в собственной квартире. Фото

31 октября 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Пожар тушили семь сотрудников МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) 31 октября во время пожара в квартире двухэтажного дома погиб хозяин жилья. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре по улице Жуковской поступило днем. В течение 16 минут прибывшие к месту пожарные МЧС России справились с огнем, охватившем пять квадратных метров в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни», — следует из сообщения. Пожар тушили семь спасателей и три единицы спецтехники. «Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение погибшего с огнем», — пояснили в ведомстве. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ревде (Свердловская область) 31 октября во время пожара в квартире двухэтажного дома погиб хозяин жилья. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Сообщение о пожаре по улице Жуковской поступило днем. В течение 16 минут прибывшие к месту пожарные МЧС России справились с огнем, охватившем пять квадратных метров в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни», — следует из сообщения. Пожар тушили семь спасателей и три единицы спецтехники. «Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение погибшего с огнем», — пояснили в ведомстве.