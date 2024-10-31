На уличной части Центрального рынка Кургана обновят павильоны, а для этого продавцы будут выселены из старых мест торговли. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Реконструкция рынков в городе продолжается: на Центральном рынке появятся новые крытые торговые ряды для тех же продавцов. Говорят, что там же появится парковка», — поделился с корреспондентом источник.
Корреспондент прибыл на рынок, чтобы узнать о том, что происходит от представителей рынка. Прибыв на место, журналист увидел, что от главного въезда со стороны улицы Климова рабочие укладывают асфальт. Местных торговцев коврами, запчастями для мототехники и другими товарами выселяют с привычных для них площадок. По словам местных, якобы здесь будет организована парковка.
Граждан, торгующих вещами, так же просят временно оставить места: для них будут поставлены новые павильоны. «Готовы потерпеть. Для нас же делают», — прокомментировал ситуацию продавец. По словам продавцов, неудобства просят потерпеть пару дней.
Директор УК АО «Курганский центральный рынок» Андрей Фадеичев, который оказался на месте проведения работ, рассказал корреспонденту URA.RU, что асфальт укладывают не для парковки. «Все будет как прежде, только с хорошей дорогой. Мы просто создаем комфортную среду. Тут все в ямах было», — объяснил Фадеичев. По его словам, торговля при этом не закрывалась. «А зачем? Мы потеряли всего день, им дольше переезжать», — добавил директор рынка.
Кроме того, Фадеичев подтвердил, что часть уличной торговли на рынке ожидают перемены. Здесь будут поставлены новые крытые павильоны.
Ранее URA.RU писало, что в сфере рыночной торговли Кургана обсуждалось закрытие Кировского рынка. Продавцы переживали, что вскоре останутся без работы.
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