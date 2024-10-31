Кадырову подарили Lamborghini

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров получил в подарок трактор от генерального директора Lamborghini Стефана Винкельманна. Подарок был передан министром сельского хозяйства Чечни Висханом Мацуевым.
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал еще об одном подарке — на этот раз от генерального директора Lamborgini Стефана Винкельманна», — пишут argumenti.ru. Сам Кадыров назвал трактор «подарком хорошим».
По словам главы Чечни, представленный подарок имеет большое значение для региона. Однако на фронт его отправлять не будут. Такой трактор понадобится для развития аграрного сектора республики, подчеркнул Кадыров.
В августе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от известного бизнесмена Илона Маска электрический пикап Tesla Cybertruck. Однако после отправки автомобиля в зону СВО Маск дистанционно отключил пикап. Кадыров назвал такой поступок не мужским.
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