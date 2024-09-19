«Не по-мужски это»: Кадыров заявил, что Илон Маск отключил подаренный ему Cybetruck

Кадыров: Илон Маск отключил подаренный Cybetruck
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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Кадыров сообщил, что отключение Илоном Маском подаренного Cybetruck не является поступком мужчины Фото:

Американский предприниматель Илон Маск дистанционно отключил электромобиль-пикап Tesla Cybetruck, который подарил главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот заявил, что это является не мужским поступком.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Cybetruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО… Так вот, недавно Маск удаленно отключил Cybetruck. Не по-мужски это», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что машину пришлось отбуксировать.

Ранее Кадыров сообщил, что Илон Маск подарил ему Cybetruck, он принял решение отправить автомобиль в зону СВО, пишет 360.ru. Однако позже американский миллиардер заявил, что не дарил Tesla Cybetruck чеченскому главе.

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Американский предприниматель Илон Маск дистанционно отключил электромобиль-пикап Tesla Cybetruck, который подарил главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот заявил, что это является не мужским поступком. «Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Cybetruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО… Так вот, недавно Маск удаленно отключил Cybetruck. Не по-мужски это», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что машину пришлось отбуксировать. Ранее Кадыров сообщил, что Илон Маск подарил ему Cybetruck, он принял решение отправить автомобиль в зону СВО, пишет 360.ru. Однако позже американский миллиардер заявил, что не дарил Tesla Cybetruck чеченскому главе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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