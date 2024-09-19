«Не по-мужски это»: Кадыров заявил, что Илон Маск отключил подаренный ему Cybetruck

Кадыров: Илон Маск отключил подаренный Cybetruck

19 сентября 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Кадыров сообщил, что отключение Илоном Маском подаренного Cybetruck не является поступком мужчины Фото: Роман Наумов © URA.RU Американский предприниматель Илон Маск дистанционно отключил электромобиль-пикап Tesla Cybetruck, который подарил главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот заявил, что это является не мужским поступком. «Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Cybetruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО… Так вот, недавно Маск удаленно отключил Cybetruck. Не по-мужски это», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он добавил, что машину пришлось отбуксировать. Ранее Кадыров сообщил, что Илон Маск подарил ему Cybetruck, он принял решение отправить автомобиль в зону СВО, пишет 360.ru. Однако позже американский миллиардер заявил, что не дарил Tesla Cybetruck чеченскому главе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск дистанционно отключил электромобиль-пикап Tesla Cybetruck, который подарил главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот заявил, что это является не мужским поступком. «Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. Вы наверняка помните его подарок — Cybetruck, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО… Так вот, недавно Маск удаленно отключил Cybetruck. Не по-мужски это», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что машину пришлось отбуксировать. Ранее Кадыров сообщил, что Илон Маск подарил ему Cybetruck, он принял решение отправить автомобиль в зону СВО, пишет 360.ru. Однако позже американский миллиардер заявил, что не дарил Tesla Cybetruck чеченскому главе.