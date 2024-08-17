Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от предпринимателя Илона Маска электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Он рассказал, что решил отправить его в зону проведения спецоперации.
«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак „Тесла“. Я с удовольствием испытал новую технику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобиль имеет отличные характеристики и в связи с этим будет отправлен в зону СВО для помощи военнослужащим.
Кадыров также поблагодарил Маска и назвал электромобиль одним из лучших в мире. Он пригласил предпринимателя в Грозный.
Ранее новую Tesla Cybertruck Foundation на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) превратили в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль. По словам организаторов, необычный Avito Dacha Truck был создан для путешествий по самым интересным местам России.
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