Илон Маск прислал Кадырову Cybertruck, который пойдет на СВО. Видео

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Рамзан Кадыров оценил Tesla Cybertruck Илона Маска
Рамзан Кадыров оценил Tesla Cybertruck Илона Маска Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от предпринимателя Илона Маска электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Он рассказал, что решил отправить его в зону проведения спецоперации.

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак „Тесла“. Я с удовольствием испытал новую технику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобиль имеет отличные характеристики и в связи с этим будет отправлен в зону СВО для помощи военнослужащим. 

Кадыров также поблагодарил Маска и назвал электромобиль одним из лучших в мире. Он пригласил предпринимателя в Грозный. 

Ранее новую Tesla Cybertruck Foundation на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) превратили в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль. По словам организаторов, необычный Avito Dacha Truck был создан для путешествий по самым интересным местам России. 

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Глава Чечни Рамзан Кадыров получил от предпринимателя Илона Маска электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Он рассказал, что решил отправить его в зону проведения спецоперации. «Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак „Тесла“. Я с удовольствием испытал новую технику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что автомобиль имеет отличные характеристики и в связи с этим будет отправлен в зону СВО для помощи военнослужащим.  Кадыров также поблагодарил Маска и назвал электромобиль одним из лучших в мире. Он пригласил предпринимателя в Грозный.  Ранее новую Tesla Cybertruck Foundation на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) превратили в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль. По словам организаторов, необычный Avito Dacha Truck был создан для путешествий по самым интересным местам России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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