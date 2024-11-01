В Челябинске на выходных выступят рэперы, отметят Хэллоуин и научат медитировать. Афиша

02 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Медитации и телесные практики «Цигун» пройдут в субботу Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске на выходных, 2 и 3 ноября, состоится «Уральский Фестиваль», где выступят рэперы «старой школы». Также стартуют финальные костюмированные вечеринки к Хэллоуину и проходят обучения техникам медитаций. Об этих и других видах досуга — в материале URA.RU. Концерт легенд рэпа и ловля дзэна В «Галактике развлечений» 3 ноября на «Уральском фестивале» соберутся известные реперы. На сцене выступят: Макси АК, Восточный Округ, 4К, 9 Грамм, Капа и Виталя Джа. Помимо концерта ожидаются тайные гости, подарки и автограф сессия. Стоимость билета — 1700 рублей. Вечеринка «Баварские радости» в ресторане «Максимилианс» запланирована 3 ноября. Вечер будет сопровождаться концертом группы «Макинтош». Для гостей будет организована welcome-зона. Цель мероприятия — стать королем заведения и забрать приз. Стоимость — от 1350 рублей. Медитативной технике «Цигун» обучат в мультимедийном парке Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мастер-класс по древней китайской технике «Цигун» от инструктора Ольги Ранэ проведут 2 ноября в парке «Россия — Моя история». В рамках занятия будет организована медитация и другие телесные практики. Стоимость посещения — от 100 рублей. На «Белом рынке» 3 ноября пройдет одно из серии мероприятий «арт-лаборатория #набелом», где объединяются художники и горожане. В воскресенье там разберут дрейф и карту проекта. На следующих встречах пройдут арт-завтрак и цветочная фотозона. Участие бесплатное. Финальные мероприятия Хэллоуина: мистические вечеринки В пространстве SVOBODA2 отметят Хэллоуин 2 ноября. Гостей призывают надевать дерзкие костюмы. В программе заявлены диджей-сеты от московского музыканта ORANGE, также выступят AGENT PROVOCATEUR, SLADKIY UDAV, KAZANOVA. Стоимость входа — тысяча рублей. Хэллоуинский костюмированный бал 2 ноября организуют в ресторане Sketch. Пройти на мероприятие получится только в особом наряде: в виде нимфы, мага, эльфа и подобных. За музыкальную часть будут отвечать богиня луны MAYARI, горячий шаман VLAD ETHNIC и другие. Стоимость — 1100 рублей. Костюмированные балы и вечеринки пройдут 2 ноября Фото: Алексей Колчин © URA.RU В лаундж-баре KAIF 2 ноября пройдет Хэллоуин, на котором выступит диджей, а бармены приготовят «жуткие» напитки. Для гостей будут представлены специально украшенные кальяны. Вход для всех желающих свободный. В клубе OZZ объединение «Свита» 2 ноября организует вечеринку «THE OPIUM HALLOWEEN». На площадке появятся тематические украшения и диджей. Гостям будут доступны фотозоны и специальное меню с праздничными коктейли. Цена за вход начинается — от 349 рублей. Квест-клуб Dozor Rally 2 ноября устраивает ночную игру, в которой участникам будет необходимо собрать экипаж на автомобиле, разгадать загадки, доехать до загаданной локации и искать коды и метки. Стоимость участия — 300 рублей. Кинопоказы В киноцентре «Победа» покажут аниме-фильм «Оглянись». Любители японской анимации узнают историю о талантливой школьнице Фудзино, которая рисует мангу для школьной стенгазеты. Однако жизнь девочки начинает меняться после того, как она узнает о другой ученице со схожими увлечениями. Стоимость билета — от 220 рублей. В Челябинске проходят кинопоказы на иностранных языках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фильм «Черный чай» на французском и китайском языках покажут 2 ноября в кинотеатре имени Пушкина. По сюжету кинокартины девушка сбегает со своей свадьбы в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина. Далее у них завязываются любовные отношения. Просмотр особенно будет полезен людям, которые изучают данные иностранные языки. Показ пройдет с субтитрами. Стоимость — 250 рублей. Там же 3 ноября представят фильм «Рай под ногами матерей» про материнскую любовь и борьбу с трудностями. Билет обойдется — в 250 рублей. Акция «Ночь искусств» «Ночь искусств» стартует в Музее изобразительных искусств, Историческом музее Южного Урала и челябинском театре драмы. Там обещают экскурсии, перформансы театра, показ мод, лекции и мастер классы, а также встречи с творцами. Подробнее о мероприятиях «Ночи искусств» — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходных, 2 и 3 ноября, состоится «Уральский Фестиваль», где выступят рэперы «старой школы». Также стартуют финальные костюмированные вечеринки к Хэллоуину и проходят обучения техникам медитаций. Об этих и других видах досуга — в материале URA.RU. В «Галактике развлечений» 3 ноября на «Уральском фестивале» соберутся известные реперы. На сцене выступят: Макси АК, Восточный Округ, 4К, 9 Грамм, Капа и Виталя Джа. Помимо концерта ожидаются тайные гости, подарки и автограф сессия. Стоимость билета — 1700 рублей. Вечеринка «Баварские радости» в ресторане «Максимилианс» запланирована 3 ноября. Вечер будет сопровождаться концертом группы «Макинтош». Для гостей будет организована welcome-зона. Цель мероприятия — стать королем заведения и забрать приз. Стоимость — от 1350 рублей. Мастер-класс по древней китайской технике «Цигун» от инструктора Ольги Ранэ проведут 2 ноября в парке «Россия — Моя история». В рамках занятия будет организована медитация и другие телесные практики. Стоимость посещения — от 100 рублей. На «Белом рынке» 3 ноября пройдет одно из серии мероприятий «арт-лаборатория #набелом», где объединяются художники и горожане. В воскресенье там разберут дрейф и карту проекта. На следующих встречах пройдут арт-завтрак и цветочная фотозона. Участие бесплатное. В пространстве SVOBODA2 отметят Хэллоуин 2 ноября. Гостей призывают надевать дерзкие костюмы. В программе заявлены диджей-сеты от московского музыканта ORANGE, также выступят AGENT PROVOCATEUR, SLADKIY UDAV, KAZANOVA. Стоимость входа — тысяча рублей. Хэллоуинский костюмированный бал 2 ноября организуют в ресторане Sketch. Пройти на мероприятие получится только в особом наряде: в виде нимфы, мага, эльфа и подобных. За музыкальную часть будут отвечать богиня луны MAYARI, горячий шаман VLAD ETHNIC и другие. Стоимость — 1100 рублей. В лаундж-баре KAIF 2 ноября пройдет Хэллоуин, на котором выступит диджей, а бармены приготовят «жуткие» напитки. Для гостей будут представлены специально украшенные кальяны. Вход для всех желающих свободный. В клубе OZZ объединение «Свита» 2 ноября организует вечеринку «THE OPIUM HALLOWEEN». На площадке появятся тематические украшения и диджей. Гостям будут доступны фотозоны и специальное меню с праздничными коктейли. Цена за вход начинается — от 349 рублей. Квест-клуб Dozor Rally 2 ноября устраивает ночную игру, в которой участникам будет необходимо собрать экипаж на автомобиле, разгадать загадки, доехать до загаданной локации и искать коды и метки. Стоимость участия — 300 рублей. В киноцентре «Победа» покажут аниме-фильм «Оглянись». Любители японской анимации узнают историю о талантливой школьнице Фудзино, которая рисует мангу для школьной стенгазеты. Однако жизнь девочки начинает меняться после того, как она узнает о другой ученице со схожими увлечениями. Стоимость билета — от 220 рублей. Фильм «Черный чай» на французском и китайском языках покажут 2 ноября в кинотеатре имени Пушкина. По сюжету кинокартины девушка сбегает со своей свадьбы в Азию, где знакомится с владельцем чайного магазина. Далее у них завязываются любовные отношения. Просмотр особенно будет полезен людям, которые изучают данные иностранные языки. Показ пройдет с субтитрами. Стоимость — 250 рублей. Там же 3 ноября представят фильм «Рай под ногами матерей» про материнскую любовь и борьбу с трудностями. Билет обойдется — в 250 рублей. «Ночь искусств» стартует в Музее изобразительных искусств, Историческом музее Южного Урала и челябинском театре драмы. Там обещают экскурсии, перформансы театра, показ мод, лекции и мастер классы, а также встречи с творцами. Подробнее о мероприятиях «Ночи искусств» — в материале URA.RU.