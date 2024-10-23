В Челябинской области пройдет «Ночь искусств», где проведут модный показ, спектакли и перформансы. Афиша

«Ночь искусств» пройдет в музеях и филармонии Челябинска 3 ноября
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Основой программ "Ночи искусств" в музеях стали экскурсии по выставкам
Основой программ "Ночи искусств" в музеях стали экскурсии по выставкам Фото:

В Челябинской области с 3 по 4 ноября будет проходить Всероссийская акция «Ночь искусств». В музеях, библиотеках и картинных галереях региона проведут мастер-классы, экскурсии по выставкам и представят спектакли. Также ночной концерт состоится в Челябинской филармонии. Об этих и других мероприятиях «Ночи искусств» — в материале URA.RU.

Государственный музей изобразительных искусств

Музей искусств уже представил полную программу акции, которая пройдет 3 ноября. Мероприятия стартуют с 11:00, они продлятся до 23:00. Участников ожидает экскурсия по новой выставке «В фарватере Айвазовского» и интерактив для юных челябинцев. Тем временем как в каслинском зале проведут экскурсию по выставке «Уральский сфинкс» и моноспектакль о жизни писателя Александра Пушкина.

На "Ночи искусств" состоится модный показ
На "Ночи искусств" состоится модный показ
Фото:

В программе упомянули о перформансе артистов театра современного танца и показе коллекции одежды «Шторм» от дизайнера Евгения Синицы. Запланированы также творческие мастер-классы по росписи тельняшек, живописи по стеклу и флористике.

Государственный исторический музей Южного Урала

В историческом музее 3 ноября для челябинцев сделают бесплатными постоянные выставки, а время работы увеличат до 22:00. В рамках акции пройдут творческие мастер-классы, экскурсии и лекции. Помимо этого, в музее организуют встречу со скульптором Виктором Грачевым. Отмечается, что участие в мастер-классах возможно только после предварительной регистрации.

Челябинская Государственная филармония

Ночной концерт пройдет в органном зале "Родина"
Ночной концерт пройдет в органном зале "Родина"
Фото:

Акция «Ночь искусств» затрагивает все культурные уголки в городе. В концертном зале «Родина» 3 ноября пройдет «Ночной час органной музыки», где народный артист РФ Владимир Хомяков исполнит на органе произведения Иоганна Себастьяна Баха. Программа концерта разделена на три части: приветственное обращение артиста, выступление и общение с гостями. Стоимость билета — от 400 рублей. Мероприятие начнется в 21:00.

Выставка музея-заповедника «Аркаим»

В Миассе (Челябинская область) в городском краеведческом музее 3 ноября проведут экскурсию по выставке «Маленькие предки. Детство на Южном Урале в эпоху бронзы». Уникальные артефакты в виде древнейших украшений, орудий, горшков и прочих элементов прошлой жизни представят в рамках акции «Ночь Искусств». Площадка будет открыта до 21:00.

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В Челябинской области с 3 по 4 ноября будет проходить Всероссийская акция «Ночь искусств». В музеях, библиотеках и картинных галереях региона проведут мастер-классы, экскурсии по выставкам и представят спектакли. Также ночной концерт состоится в Челябинской филармонии. Об этих и других мероприятиях «Ночи искусств» — в материале URA.RU. Государственный музей изобразительных искусств Музей искусств уже представил полную программу акции, которая пройдет 3 ноября. Мероприятия стартуют с 11:00, они продлятся до 23:00. Участников ожидает экскурсия по новой выставке «В фарватере Айвазовского» и интерактив для юных челябинцев. Тем временем как в каслинском зале проведут экскурсию по выставке «Уральский сфинкс» и моноспектакль о жизни писателя Александра Пушкина. В программе упомянули о перформансе артистов театра современного танца и показе коллекции одежды «Шторм» от дизайнера Евгения Синицы. Запланированы также творческие мастер-классы по росписи тельняшек, живописи по стеклу и флористике. Государственный исторический музей Южного Урала В историческом музее 3 ноября для челябинцев сделают бесплатными постоянные выставки, а время работы увеличат до 22:00. В рамках акции пройдут творческие мастер-классы, экскурсии и лекции. Помимо этого, в музее организуют встречу со скульптором Виктором Грачевым. Отмечается, что участие в мастер-классах возможно только после предварительной регистрации. Челябинская Государственная филармония Акция «Ночь искусств» затрагивает все культурные уголки в городе. В концертном зале «Родина» 3 ноября пройдет «Ночной час органной музыки», где народный артист РФ Владимир Хомяков исполнит на органе произведения Иоганна Себастьяна Баха. Программа концерта разделена на три части: приветственное обращение артиста, выступление и общение с гостями. Стоимость билета — от 400 рублей. Мероприятие начнется в 21:00. Выставка музея-заповедника «Аркаим» В Миассе (Челябинская область) в городском краеведческом музее 3 ноября проведут экскурсию по выставке «Маленькие предки. Детство на Южном Урале в эпоху бронзы». Уникальные артефакты в виде древнейших украшений, орудий, горшков и прочих элементов прошлой жизни представят в рамках акции «Ночь Искусств». Площадка будет открыта до 21:00.
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