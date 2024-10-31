В Мурманской области обнаружили необычный лед, характерный для морских условий (фото из архива)
На реке Титовке в Мурманской области был замечен необычный «блинчатый» лед, который обычно встречается в морских условиях. Видео этого явления, снятое в конце октября, быстро стало популярным в соцсетях.
«Кадры с необычным „блинчатым“ льдом расходятся в соцсетях, автор говорит, что сняты они в конце октября на реке Титовке в Мурманской области», — пишет РИА Новости. Синоптики подтвердили, что такое явление возможно на реках Кольского полуострова за счет подходящих условий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.