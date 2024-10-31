«Блинчатый» лед обнаружили в Мурманской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Мурманской области обнаружили необычный лед, характерный для морских условий (фото из архива)
В Мурманской области обнаружили необычный лед, характерный для морских условий (фото из архива) Фото:

На реке Титовке в Мурманской области был замечен необычный «блинчатый» лед, который обычно встречается в морских условиях. Видео этого явления, снятое в конце октября, быстро стало популярным в соцсетях.

«Кадры с необычным „блинчатым“ льдом расходятся в соцсетях, автор говорит, что сняты они в конце октября на реке Титовке в Мурманской области», — пишет РИА Новости. Синоптики подтвердили, что такое явление возможно на реках Кольского полуострова за счет подходящих условий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На реке Титовке в Мурманской области был замечен необычный «блинчатый» лед, который обычно встречается в морских условиях. Видео этого явления, снятое в конце октября, быстро стало популярным в соцсетях. «Кадры с необычным „блинчатым“ льдом расходятся в соцсетях, автор говорит, что сняты они в конце октября на реке Титовке в Мурманской области», — пишет РИА Новости. Синоптики подтвердили, что такое явление возможно на реках Кольского полуострова за счет подходящих условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...