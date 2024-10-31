ЦБ опроверг покупку биржи в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центробанк заявил, что информация о покупке им биржи в Петербурге недостоверна
Центробанк заявил, что информация о покупке им биржи в Петербурге недостоверна Фото:

Центральный банк России опроверг информацию о покупке Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Банк России с 2002 года является акционером АО СПВБ. За это время наша доля не менялась, она по-прежнему составляет 8,9% уставного капитала», — рассказали РБК представители ведомства.

Ранее Frank Media сообщало о приобретении Санкт-Петербургской валютной биржи, ссылаясь на информацию от источников. По словам одного из них, на базе СПВБ предполагается создать полноценную биржу для торговли иностранной валютой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк России опроверг информацию о покупке Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. «Банк России с 2002 года является акционером АО СПВБ. За это время наша доля не менялась, она по-прежнему составляет 8,9% уставного капитала», — рассказали РБК представители ведомства. Ранее Frank Media сообщало о приобретении Санкт-Петербургской валютной биржи, ссылаясь на информацию от источников. По словам одного из них, на базе СПВБ предполагается создать полноценную биржу для торговли иностранной валютой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...