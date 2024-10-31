ЦБ опроверг покупку биржи в Санкт-Петербурге

Центробанк заявил, что информация о покупке им биржи в Петербурге недостоверна
Центральный банк России опроверг информацию о покупке Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
«Банк России с 2002 года является акционером АО СПВБ. За это время наша доля не менялась, она по-прежнему составляет 8,9% уставного капитала», — рассказали РБК представители ведомства.
Ранее Frank Media сообщало о приобретении Санкт-Петербургской валютной биржи, ссылаясь на информацию от источников. По словам одного из них, на базе СПВБ предполагается создать полноценную биржу для торговли иностранной валютой.
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