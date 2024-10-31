Экс-министр спорта Дагестана признан террористом

31 октября 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

Бывшего чиновника внесли в список террористов и экстремистов Фото: Официальный сайт городского округа «город Кизилюрт» Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов вошел в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга. «Магомедов Магомед Юсупович, родившийся 19 апреля 1956 года в селе Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Сообщение передает «Ридус». Магомедова задержали в 2023 году по обвинению в растрате. Его арестовали, а позднее предъявили обвинение в содействии терроризму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов вошел в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга. «Магомедов Магомед Юсупович, родившийся 19 апреля 1956 года в селе Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Сообщение передает «Ридус». Магомедова задержали в 2023 году по обвинению в растрате. Его арестовали, а позднее предъявили обвинение в содействии терроризму.