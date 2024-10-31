Экс-министр спорта Дагестана признан террористом

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Экс-министр спорта Дагестана Магомед Магомедов. Stock
Бывшего чиновника внесли в список террористов и экстремистов Фото:

Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов вошел в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Магомедов Магомед Юсупович, родившийся 19 апреля 1956 года в селе Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Сообщение передает «Ридус».

Магомедова задержали в 2023 году по обвинению в растрате. Его арестовали, а позднее предъявили обвинение в содействии терроризму.

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Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов вошел в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга. «Магомедов Магомед Юсупович, родившийся 19 апреля 1956 года в селе Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Сообщение передает «Ридус». Магомедова задержали в 2023 году по обвинению в растрате. Его арестовали, а позднее предъявили обвинение в содействии терроризму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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