Экс-министр спорта Дагестана признан террористом

Бывшего чиновника внесли в список террористов и экстремистов
Бывший министр спорта Дагестана Магомед Магомедов вошел в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга.
«Магомедов Магомед Юсупович, родившийся 19 апреля 1956 года в селе Кикуни Гергебильского района Дагестанской АССР», — сообщается на сайте Росфинмониторинга. Сообщение передает «Ридус».
Магомедова задержали в 2023 году по обвинению в растрате. Его арестовали, а позднее предъявили обвинение в содействии терроризму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.