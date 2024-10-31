На Ямале станет меньше депутатов и прямых рейсов в Тюмень: события дня

С 1 января 2025 года на Ямале станет меньше авиарейсов
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Жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень
Жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень Фото:

На Ямале станет меньше депутатов. В Приуральском районе после объединения с Лабытнанги будет 20 депутатов — часть из Лабытнанги и часть из Приуральского района. Убыточные аэропорты Ямала оставят без прямых рейсов в Тюмень. Авиасообщение будет остановлено с 1 января 2025 года. Об этих и других событиях 31 октября — читайте на URA.RU.

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На Ямале станет меньше депутатов. В Приуральском районе после объединения с Лабытнанги будет 20 депутатов — часть из Лабытнанги и часть из Приуральского района. Убыточные аэропорты Ямала оставят без прямых рейсов в Тюмень. Авиасообщение будет остановлено с 1 января 2025 года. Об этих и других событиях 31 октября — читайте на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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