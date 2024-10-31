На Ямале станет меньше депутатов и прямых рейсов в Тюмень: события дня

Жители Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа останутся без прямых рейсов в Тюмень
На Ямале станет меньше депутатов. В Приуральском районе после объединения с Лабытнанги будет 20 депутатов — часть из Лабытнанги и часть из Приуральского района. Убыточные аэропорты Ямала оставят без прямых рейсов в Тюмень. Авиасообщение будет остановлено с 1 января 2025 года. Об этих и других событиях 31 октября — читайте на URA.RU.
- После объединения Приуральского района с Лабытнанги в новой думе станет 20 депутатов. По словам источника URA.RU, с Приуральского района в думу войдут 4-5 человек, остальные будут с города.
- Убыточные аэропорты ЯНАО оставят без прямых рейсов в Тюмень с 1 января 2025 года. Это коснется жителей Тарко-Сале, Тольки и Красноселькупа.
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