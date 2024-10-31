Итальянский футбольный клуб объяснил, зачем разместил в соцсетях песню «Привет с большого бодуна»

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» использовал песню российской группы «Дюна» «Привет с большого бодуна» для анонса матча, не зная о ее происхождении. Об этом сообщили представители клуба.
«Итальянский ФК „Аталанта“, разместивший у себя в соцсетях песню „Привет с большого бодуна“, был не в курсе, что это российская музыка», — пишет РИА Новости. Представители клуба заявили, что они использовали видеоматериал из социальной сети TikTok, не зная, что в фоне звучит российская музыка.
В преддверии матча итальянского футбольного клуба «Аталанта» появился анонс с использованием песни «Привет с большого бодуна» российской группы «Дюна». Ролик быстро набрал популярность в интернете и стал вирусным.
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