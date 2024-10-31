Итальянский футбольный клуб объяснил, зачем разместил в соцсетях песню «Привет с большого бодуна»

«Аталанта» использовала песню «Привет с большого бодуна» для анонса матча
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Итальянский ФК использовала песню «Привет с большого бодуна» для анонса матча
Итальянский ФК использовала песню «Привет с большого бодуна» для анонса матча Фото:

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» использовал песню российской группы «Дюна» «Привет с большого бодуна» для анонса матча, не зная о ее происхождении. Об этом сообщили представители клуба.

«Итальянский ФК „Аталанта“, разместивший у себя в соцсетях песню „Привет с большого бодуна“, был не в курсе, что это российская музыка», — пишет РИА Новости. Представители клуба заявили, что они использовали видеоматериал из социальной сети TikTok, не зная, что в фоне звучит российская музыка.

В преддверии матча итальянского футбольного клуба «Аталанта» появился анонс с использованием песни «Привет с большого бодуна» российской группы «Дюна». Ролик быстро набрал популярность в интернете и стал вирусным.

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Итальянский футбольный клуб «Аталанта» использовал песню российской группы «Дюна» «Привет с большого бодуна» для анонса матча, не зная о ее происхождении. Об этом сообщили представители клуба. «Итальянский ФК „Аталанта“, разместивший у себя в соцсетях песню „Привет с большого бодуна“, был не в курсе, что это российская музыка», — пишет РИА Новости. Представители клуба заявили, что они использовали видеоматериал из социальной сети TikTok, не зная, что в фоне звучит российская музыка. В преддверии матча итальянского футбольного клуба «Аталанта» появился анонс с использованием песни «Привет с большого бодуна» российской группы «Дюна». Ролик быстро набрал популярность в интернете и стал вирусным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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