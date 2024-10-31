Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе

Глава Башкирии сообщил об атаке промпредприятий ТЭК тремя беспилотниками
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Три беспилотника атаковали предприятия в Уфе
Три беспилотника атаковали предприятия в Уфе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три украинских дрона совершили атаку на промышленные объекты в Уфе. Серьезных разрушений, пострадавших и погибших не зафиксировано, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — написал Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, инцидент не повлиял на деятельность предприятий, они продолжают работать в обычном режиме. На месте происшествия работу ведут сотрудники экстренных служб.

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Три украинских дрона совершили атаку на промышленные объекты в Уфе. Серьезных разрушений, пострадавших и погибших не зафиксировано, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. «Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — написал Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, инцидент не повлиял на деятельность предприятий, они продолжают работать в обычном режиме. На месте происшествия работу ведут сотрудники экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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