Три беспилотника атаковали промышленные предприятия в Уфе

Три беспилотника атаковали предприятия в Уфе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Три украинских дрона совершили атаку на промышленные объекты в Уфе. Серьезных разрушений, пострадавших и погибших не зафиксировано, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне», — написал Хабиров в своем telegram-канале. По его словам, инцидент не повлиял на деятельность предприятий, они продолжают работать в обычном режиме. На месте происшествия работу ведут сотрудники экстренных служб.
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