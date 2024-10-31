Экономист рассказал, какую пенсию получают безработные

В России система пенсионного обеспечения включает в себя различные категории граждан, в том числе и безработных. Пенсии для безработных — это важный аспект социальной защиты. Такая пенсия называется социальной. Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала URA.RU, о социальной пенсии для безработных граждан.
Что такое социальная пенсия
Социальная пенсия — это форма ежемесячной финансовой поддержки от государства, которая предназначена для нетрудоспособных людей, проживающих на территории Российской Федерации. Этот вид пенсии отличается от страховой, которая предоставляется гражданам, достигшим пенсионного возраста и обладающим необходимым количеством лет трудового стажа. Социальная пенсия выделяется на основании определенных критериев. Социальные пенсии получают граждане, которые по разным причинам не имеют трудового стажа (дети — инвалиды) или его недостаточно для получения страховой пенсии.
«У нас есть определенная численность лиц, которые получают пенсию социальную. Есть такая категория. Есть категория лиц, которые, например, работали, но им не хватает стажа, либо не хватает пенсионных баллов, когда человек официально не трудоустроен, то он нигде не числился. В этом случае он тоже выйдет на пенсию, только на социальную», — рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Социальная пенсия — это сколько
По данным «Госуслуг», фиксированный размер социальной пенсии по старости в 2024 году — 5 034,25 рублей. Каждый год её индексируют и за счёт социальной доплаты поднимают до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации.
В 2024 году установленный на федеральном уровне прожиточный минимум для пенсионеров составляет 13 290 рублей. Однако следует учитывать, что этот показатель является средним значением. В зависимости от того, в каком регионе проживает пенсионер, прожиточный минимум может как повышаться, так и снижаться. Размер доплаты к пенсии определяется, исходя из уровня прожиточного минимума, который действует в регионе регистрации постоянного места жительства пенсионера.
Как оформить социальную пенсию
Назначение пенсии по инвалидности осуществляется в автоматическом режиме. Для получения пенсии в других случаях необходимо подать заявление через «Госуслуги» либо обратившись в МФЦ или отделение СФР.
Необходимые документы:
- паспорт гражданина РФ или вид на жительство (если у заявителя нет гражданства),
- свидетельство о рождении, когда выплату назначают ребенку, не достигшему 14 лет,
- СНИЛС.
Также могут потребоваться дополнительные документы (в зависимости от вида социальной пенсии):
- свидетельство о смерти кормильца,
- свидетельство о браке с кормильцем,
- свидетельство о рождении или иные документы, подтверждающие родство,
- справка об установлении опеки или попечительства,
- документ из школы, колледжа, вуза о том, что ребенок обучается по очной форме.
Если заявление подает житель Крайнего Севера:
- паспорт с пропиской,
- свидетельство о рождении с указанием места рождения,
- справка из муниципалитета.
Что такое пенсионные баллы
Основная величина, которая влияет на размер будущей пенсии, — индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). «Они начисляются с отчислений зарплаты и с той суммы отчислений от зарплаты, которую делает работодатель в социальный фонд. И здесь 22% отчисляет работодатель. И, соответственно, там накапливается сумма отчислений. Чем выше заработная плата, тем больше будет сумма отчислений», — рассказала кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
В течение года возможно заработать от одного до десяти пенсионных баллов. Следует отметить, что независимо от того, заработает человек 200 тысяч или миллион рублей — максимальное количество баллов, которые будут начислены, составит десять.
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