В центре Екатеринбурга полиция накрыла «рабочую» квартиру, обитатели которой представились сотрудниками элитных ресторанов. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в рейде.
«Сотрудники отдела полиции №11 и ППС проверили у всех документы, забрали организатора всего этого дела с собой. Дальше все материалы будут передаваться участковым, чтобы они отрабатывали это с хозяевами квартир и закрывали этот беспредел. Потому что работа таких заведений в квартирах запрещена, ведь это приравнено к гостинице, а они должны находиться на первых этажах и так далее», — рассказал Чукреев.
Рейд проходил в доме по ул. Испанских рабочих, 40. По словам Чукреева, в полицию и к нему обратились местные жители с жалобами на шум, беспорядок и антисанитарию.
На видео, задавая вопросы рабочим, он выяснил, что один работает грузчиком в ресторане «Троекуровъ», а другой моет посуду в «Большом грузинском».
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