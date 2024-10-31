Полиция ворвалась в квартиру с рабочими элитных ресторанов Екатеринбурга. Видео

31 октября 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Рабочие моют посуду и разгружают продукты в элитных ресторанах города (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В центре Екатеринбурга полиция накрыла «рабочую» квартиру, обитатели которой представились сотрудниками элитных ресторанов. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в рейде. «Сотрудники отдела полиции №11 и ППС проверили у всех документы, забрали организатора всего этого дела с собой. Дальше все материалы будут передаваться участковым, чтобы они отрабатывали это с хозяевами квартир и закрывали этот беспредел. Потому что работа таких заведений в квартирах запрещена, ведь это приравнено к гостинице, а они должны находиться на первых этажах и так далее», — рассказал Чукреев. Рейд проходил в доме по ул. Испанских рабочих, 40. По словам Чукреева, в полицию и к нему обратились местные жители с жалобами на шум, беспорядок и антисанитарию. На видео, задавая вопросы рабочим, он выяснил, что один работает грузчиком в ресторане «Троекуровъ», а другой моет посуду в «Большом грузинском». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга полиция накрыла «рабочую» квартиру, обитатели которой представились сотрудниками элитных ресторанов. Об этом URA.RU рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в рейде. «Сотрудники отдела полиции №11 и ППС проверили у всех документы, забрали организатора всего этого дела с собой. Дальше все материалы будут передаваться участковым, чтобы они отрабатывали это с хозяевами квартир и закрывали этот беспредел. Потому что работа таких заведений в квартирах запрещена, ведь это приравнено к гостинице, а они должны находиться на первых этажах и так далее», — рассказал Чукреев. Рейд проходил в доме по ул. Испанских рабочих, 40. По словам Чукреева, в полицию и к нему обратились местные жители с жалобами на шум, беспорядок и антисанитарию. На видео, задавая вопросы рабочим, он выяснил, что один работает грузчиком в ресторане «Троекуровъ», а другой моет посуду в «Большом грузинском».