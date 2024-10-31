Водители предупредили о ветре, который сдувает дорожные ограждения в Перми. Фото

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Прикамье оказалось во власти непогоды (архивное фото)
Прикамье оказалось во власти непогоды (архивное фото) Фото:

Сильный ветер сдувает отбойники на проезжую часть в Перми. Об этом очевидцы предупредили других участников дорожного движения.

«На шоссе Космонавтов из-за сильного ветра сдувает ограждение прямо на дорогу. Будьте осторожны!» — сообщили подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком».

Жителей Пермского края ранее предупредили об ухудшении погоды в ночь на 1 ноября. По данным МЧС, ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, а также порывы ветра до 18 метров в секунду.

Ветер с легкостью перемещает пластиковые конструкции
Ветер с легкостью перемещает пластиковые конструкции
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Сильный ветер сдувает отбойники на проезжую часть в Перми. Об этом очевидцы предупредили других участников дорожного движения. «На шоссе Космонавтов из-за сильного ветра сдувает ограждение прямо на дорогу. Будьте осторожны!» — сообщили подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком». Жителей Пермского края ранее предупредили об ухудшении погоды в ночь на 1 ноября. По данным МЧС, ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, а также порывы ветра до 18 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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