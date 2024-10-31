Прикамье оказалось во власти непогоды (архивное фото)
Сильный ветер сдувает отбойники на проезжую часть в Перми. Об этом очевидцы предупредили других участников дорожного движения.
«На шоссе Космонавтов из-за сильного ветра сдувает ограждение прямо на дорогу. Будьте осторожны!» — сообщили подписчики telegram-канала «Пермь с огоньком».
Жителей Пермского края ранее предупредили об ухудшении погоды в ночь на 1 ноября. По данным МЧС, ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, а также порывы ветра до 18 метров в секунду.
Ветер с легкостью перемещает пластиковые конструкции
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