СК РФ разберется с мигрантами, напавшими на строителей под Петербургом

Следственный комитет России займется делом о нападении мигрантов на строителей в Ленинградской области. Об этом сообщается в официальном Telegram ведомства.
«В центральный аппарат СК РФ будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий приезжих в Ленинградской области», — сказано в telegram-канале комитета. Согласно сообщению, группа иностранцев напала на строительную бригаду из-за словесной перепалки.
В связи с этим инцидентом следственные органы СК РФ по Ленинградской области инициировали уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Председатель комитета поручил руководителю следственного управления по Ленинградской области подготовить отчет о результатах расследования.
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