Сенаторы внезапно одобрили строительство новой мега-теплицы УГМК под Екатеринбургом

Совфед поддержал строительство нового сельхозкомбината под Екатеринбургом

01 ноября 2024 в 08:32 Размер текста - 17 +

Комбинат может появиться к 2027 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал строительство нового тепличного комплекса под Екатеринбургом, которое готовит АО «Тепличное», связанное с первыми лицами Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении URA.RU. Как сообщало агентство, проект презентовали на прошлой неделе — в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации. «Тепличному» нужно включение Свердловской области в список территорий, где сельхозпроизводители могут претендовать на льготные кредиты с господдержкой. Компания готова возвести новый комбинат к 2027 году. Это позволит поднять самообеспеченность Свердловской области в тепличных овощах с 35,2% до 49,4%. Заслушав доклад первого замгубернатора Алексея Шмыкова, комитет и представители Минсельхоза РФ выразили скепсис. «Тепличное» и так в общей сложности получит пять миллиардов рублей в рамках поддержки по другим программам, напомнила замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова. «Свердловская область может предусмотреть в своем бюджете [средства на эти цели] и просубсидировать сама», — говорила она. Однако в окончательном решении комитета говорится, что он рекомендует Минсельхозу включить Свердловскую область в список «льготных» субъектов РФ. »[Также рекомендуется рассмотреть вопрос] о согласовании заявки на получение льготного инвестиционного кредита в сумме 6,992 млрд рублей на реализацию проекта «Строительство «Инновационного тепличного комбината площадью 13,66 га, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Садовый»», — сказано в документе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал строительство нового тепличного комплекса под Екатеринбургом, которое готовит АО «Тепличное», связанное с первыми лицами Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении URA.RU. Как сообщало агентство, проект презентовали на прошлой неделе — в рамках Дней Свердловской области в Совете Федерации. «Тепличному» нужно включение Свердловской области в список территорий, где сельхозпроизводители могут претендовать на льготные кредиты с господдержкой. Компания готова возвести новый комбинат к 2027 году. Это позволит поднять самообеспеченность Свердловской области в тепличных овощах с 35,2% до 49,4%. Заслушав доклад первого замгубернатора Алексея Шмыкова, комитет и представители Минсельхоза РФ выразили скепсис. «Тепличное» и так в общей сложности получит пять миллиардов рублей в рамках поддержки по другим программам, напомнила замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова. «Свердловская область может предусмотреть в своем бюджете [средства на эти цели] и просубсидировать сама», — говорила она. Однако в окончательном решении комитета говорится, что он рекомендует Минсельхозу включить Свердловскую область в список «льготных» субъектов РФ. »[Также рекомендуется рассмотреть вопрос] о согласовании заявки на получение льготного инвестиционного кредита в сумме 6,992 млрд рублей на реализацию проекта «Строительство «Инновационного тепличного комбината площадью 13,66 га, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Садовый»», — сказано в документе.