31 октября 2024

Пермский край накрыл снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег продолжит идти
Снег продолжит идти Фото:

В Пермском крае ночью прошел снегопад, который в Перми продолжается и утром 1 ноября. Больше всего снега выпало на юге региона, сообщает ГИС центр Пермского университета (ПГНИУ).

«За ночь выпало существенное количество осадков, больше всего на юге края. С учетом вчерашних вечерних осадков, в Чайковском выпало 14 мм, в Чернушке 13 мм (больше, чем за весь октябрь), в Косе 12 мм, в Чердыни 10 мм, на остальной территории 3-9 мм (в Перми 8 мм)», — говорится в telegram-канале центра.

Утром с неба стал валить мокрый снег и начал формироваться снежный покров, отмечают метеорологи. Самый заметный наблюдается в Чернушке — 5 см.

Днем снегопад продолжится на востоке Пермского края. В других районах могут быть краткие прояснения, но они будут сменяться ливневыми зарядами мокрого снега. К вечеру в Прикамье похолодает до минусовых температур, а 2 ноября циклон «Мартина»» принесет сильный мокрый снег.

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В Пермском крае ночью прошел снегопад, который в Перми продолжается и утром 1 ноября. Больше всего снега выпало на юге региона, сообщает ГИС центр Пермского университета (ПГНИУ). «За ночь выпало существенное количество осадков, больше всего на юге края. С учетом вчерашних вечерних осадков, в Чайковском выпало 14 мм, в Чернушке 13 мм (больше, чем за весь октябрь), в Косе 12 мм, в Чердыни 10 мм, на остальной территории 3-9 мм (в Перми 8 мм)», — говорится в telegram-канале центра. Утром с неба стал валить мокрый снег и начал формироваться снежный покров, отмечают метеорологи. Самый заметный наблюдается в Чернушке — 5 см. Днем снегопад продолжится на востоке Пермского края. В других районах могут быть краткие прояснения, но они будут сменяться ливневыми зарядами мокрого снега. К вечеру в Прикамье похолодает до минусовых температур, а 2 ноября циклон «Мартина»» принесет сильный мокрый снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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