ГАИ предупредила челябинцев об изменениях в работе на праздниках

График работы регистрационных подразделений Госавтоинспекции Челябинской области в праздничные дни 2, 3 и 4 ноября изменится. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.
«Предоставление государственных услуг по регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях ГАИ следующим образом: 2 ноября — рабочий день, 3 и 4 ноября — выходные дни. Второе отделение МРЭО в МФЦ Челябинска (Университетская набережная, 125) будет функционировать по графику МФЦ: 2 ноября — рабочий день до 18:00, 3 и 4 ноября — выходные», — пояснили URA.RU в пресс-службе.
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