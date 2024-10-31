31 октября 2024

ГАИ предупредила челябинцев об изменениях в работе на праздниках

МРЭО Госавтоинспекции в Челябинской области не будут работать 3 и 4 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, гибдд, сверка номеров, гаи, мрэо
МРЭО ГАИ в Челябинской области не будут работать 3 и 4 ноября Фото:

График работы регистрационных подразделений Госавтоинспекции Челябинской области в праздничные дни 2, 3 и 4 ноября изменится. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях ГАИ следующим образом: 2 ноября — рабочий день, 3 и 4 ноября — выходные дни. Второе отделение МРЭО в МФЦ Челябинска (Университетская набережная, 125) будет функционировать по графику МФЦ: 2 ноября — рабочий день до 18:00, 3 и 4 ноября — выходные», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

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График работы регистрационных подразделений Госавтоинспекции Челябинской области в праздничные дни 2, 3 и 4 ноября изменится. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства. «Предоставление государственных услуг по регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в регистрационных подразделениях ГАИ следующим образом: 2 ноября — рабочий день, 3 и 4 ноября — выходные дни. Второе отделение МРЭО в МФЦ Челябинска (Университетская набережная, 125) будет функционировать по графику МФЦ: 2 ноября — рабочий день до 18:00, 3 и 4 ноября — выходные», — пояснили URA.RU в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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