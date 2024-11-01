Трамп назвал «больными» всех, кто называет его другом России

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп резко отреагировал на заявления в свой адрес о «дружеских» связях с Россией. Он назвал «больными» всех, кто распространяет такие сведения.
«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция велась на youtube-канале последнего. Политик напомнил о своей роли в приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2» во время своего президентства. По его словам, именно он уничтожил его, так как, кроме него, никто не способен был пойти на подобный шаг.
Трамп впервые дал интервью Такеру Карлсону после покушений в Пенсильвании и Флориде. Об этом журналист сообщил в своем telegram-канале, добавив, что все доходы от мероприятия пойдут на помощь пострадавшим от урагана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.