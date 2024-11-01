Трамп назвал «больными» всех, кто называет его другом России

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Трамп резко отреагировал на заявления о его хороших отношениях с Москвой
Трамп резко отреагировал на заявления о его хороших отношениях с Москвой Фото:
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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп резко отреагировал на заявления в свой адрес о «дружеских» связях с Россией. Он назвал «больными» всех, кто распространяет такие сведения.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция велась на youtube-канале последнего. Политик напомнил о своей роли в приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2» во время своего президентства. По его словам, именно он уничтожил его, так как, кроме него, никто не способен был пойти на подобный шаг.

Трамп впервые дал интервью Такеру Карлсону после покушений в Пенсильвании и Флориде. Об этом журналист сообщил в своем telegram-канале, добавив, что все доходы от мероприятия пойдут на помощь пострадавшим от урагана.

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп резко отреагировал на заявления в свой адрес о «дружеских» связях с Россией. Он назвал «больными» всех, кто распространяет такие сведения. «Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция велась на youtube-канале последнего. Политик напомнил о своей роли в приостановке строительства газопровода «Северный поток — 2» во время своего президентства. По его словам, именно он уничтожил его, так как, кроме него, никто не способен был пойти на подобный шаг. Трамп впервые дал интервью Такеру Карлсону после покушений в Пенсильвании и Флориде. Об этом журналист сообщил в своем telegram-канале, добавив, что все доходы от мероприятия пойдут на помощь пострадавшим от урагана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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