Трамп даст интервью Карлсону впервые после покушения

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсону впервые после двух покушений в Пенсильвании и во Флориде. Общение политика с телеведущим запланировано 1 ноября после 04:45 по московскому времени (31 октября 21:45 по времени восточного побережья).
«Такер Карлсон. Дональд Трамп. 31 октября. Грандиозный финал тура Такера Карлсона Live Tour с вступительным словом Роберта Кеннеди-младшего. Все доходы будут пожертвованы на помощь пострадавшим от урагана», — написал Карлсон в своем telegram-канале.
На кандидата в президенты США Дональда Трампа 15 сентября было совершено покушение. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Этот случай стал вторым покушением на Трампа.
Первое покушение на экс-президента Штатов было совершено в ночь с 13 на 14 июля во время его митинга в Пенсильвании. В результате случившегося один человек погиб, двое были тяжело ранены, сам Трамп получил ранение в ухо.
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