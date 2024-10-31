Трамп даст интервью Карлсону впервые после покушения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп даст интервью Такеру Карлсону впервые после двух покушений
Дональд Трамп даст интервью Такеру Карлсону впервые после двух покушений Фото:

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсону впервые после двух покушений в Пенсильвании и во Флориде. Общение политика с телеведущим запланировано 1 ноября после 04:45 по московскому времени (31 октября 21:45 по времени восточного побережья).

«Такер Карлсон. Дональд Трамп. 31 октября. Грандиозный финал тура Такера Карлсона Live Tour с вступительным словом Роберта Кеннеди-младшего. Все доходы будут пожертвованы на помощь пострадавшим от урагана», — написал Карлсон в своем telegram-канале.

На кандидата в президенты США Дональда Трампа 15 сентября было совершено покушение. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Этот случай стал вторым покушением на Трампа.

Первое покушение на экс-президента Штатов было совершено в ночь с 13 на 14 июля во время его митинга в Пенсильвании. В результате случившегося один человек погиб, двое были тяжело ранены, сам Трамп получил ранение в ухо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью американскому журналисту Такеру Карлсону впервые после двух покушений в Пенсильвании и во Флориде. Общение политика с телеведущим запланировано 1 ноября после 04:45 по московскому времени (31 октября 21:45 по времени восточного побережья). «Такер Карлсон. Дональд Трамп. 31 октября. Грандиозный финал тура Такера Карлсона Live Tour с вступительным словом Роберта Кеннеди-младшего. Все доходы будут пожертвованы на помощь пострадавшим от урагана», — написал Карлсон в своем telegram-канале. На кандидата в президенты США Дональда Трампа 15 сентября было совершено покушение. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Этот случай стал вторым покушением на Трампа. Первое покушение на экс-президента Штатов было совершено в ночь с 13 на 14 июля во время его митинга в Пенсильвании. В результате случившегося один человек погиб, двое были тяжело ранены, сам Трамп получил ранение в ухо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...