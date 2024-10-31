31 октября 2024

На онлайн-карте появились детализированные трехмерные модели памятников Перми. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Карты "Яндекса" добавили функционала
Карты "Яндекса" добавили функционала Фото:

Знаковые места и архитектурные памятники Перми появились на сервисе «Яндекс Карты» в новом формате. Теперь модели зданий и арт-объектов выполнены в 3D, также раскрашены. Отдельно разработчики отмечают высокую детализированность моделей.

«Все объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. На здании речного вокзала можно рассмотреть надпись „Пермь“. На крыше ротонды видны вензеля, а на здании краеведческого музея — барельеф и вазоны. В темной теме у моделей появляется подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи», — рассказали URA.RU в «Яндексе».

Всего на картах детализированы 11 объектов. Это памятник «Пермский медведь», дом Грибушина, мемориал «МиГ на взлете», церковь Вознесения, речной вокзал, ротонда, арт-объект «Счастье не за горами», театр оперы и балета, краеведческий музей, цирк и Театр-Театр.

Ноью модели подсвечены
Ноью модели подсвечены
Фото:

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Знаковые места и архитектурные памятники Перми появились на сервисе «Яндекс Карты» в новом формате. Теперь модели зданий и арт-объектов выполнены в 3D, также раскрашены. Отдельно разработчики отмечают высокую детализированность моделей. «Все объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. На здании речного вокзала можно рассмотреть надпись „Пермь“. На крыше ротонды видны вензеля, а на здании краеведческого музея — барельеф и вазоны. В темной теме у моделей появляется подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи», — рассказали URA.RU в «Яндексе». Всего на картах детализированы 11 объектов. Это памятник «Пермский медведь», дом Грибушина, мемориал «МиГ на взлете», церковь Вознесения, речной вокзал, ротонда, арт-объект «Счастье не за горами», театр оперы и балета, краеведческий музей, цирк и Театр-Театр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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