Знаковые места и архитектурные памятники Перми появились на сервисе «Яндекс Карты» в новом формате. Теперь модели зданий и арт-объектов выполнены в 3D, также раскрашены. Отдельно разработчики отмечают высокую детализированность моделей.
«Все объекты детально проработаны — видны даже небольшие элементы, важные для узнаваемого образа постройки. На здании речного вокзала можно рассмотреть надпись „Пермь“. На крыше ротонды видны вензеля, а на здании краеведческого музея — барельеф и вазоны. В темной теме у моделей появляется подсветка, как и в реальном городе с наступлением ночи», — рассказали URA.RU в «Яндексе».
Всего на картах детализированы 11 объектов. Это памятник «Пермский медведь», дом Грибушина, мемориал «МиГ на взлете», церковь Вознесения, речной вокзал, ротонда, арт-объект «Счастье не за горами», театр оперы и балета, краеведческий музей, цирк и Театр-Театр.
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