Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказал тревогу по поводу углубления сотрудничества между Россией и Китаем. Он охарактеризовал это явление как крайне опасное.
«Сближение России и Китая — очень опасная вещь», — заявил Трамп в разговоре с журналистом Такером Карлсоном. «[Президент США Джо] Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — добавил он. Интервью опубликовано на youtube-канале журналиста.
Он также добавил, что военное сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение. Лавров убежден, что турецкое оружие используется ВСУ для нападения на россиян.
Ранее он пообещал предотвратить Третью мировую войну и наладить отношения с Россией и Китаем, если победит на выборах. Он выступил 29 октября из своей резиденции Мар-а-Лаго, отметив, что стремится к хорошим отношениям с разными странами.
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