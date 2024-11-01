Трамп испугался дружбы России и Китая

Трамп назвал опасным сближение России и Китая
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Союз России и Китая очень опасен, заявил Трамп
Союз России и Китая очень опасен, заявил Трамп Фото:

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказал тревогу по поводу углубления сотрудничества между Россией и Китаем. Он охарактеризовал это явление как крайне опасное.

«Сближение России и Китая — очень опасная вещь», — заявил Трамп в разговоре с журналистом Такером Карлсоном. «[Президент США Джо] Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — добавил он. Интервью опубликовано на youtube-канале журналиста.

Он также добавил, что военное сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение. Лавров убежден, что турецкое оружие используется ВСУ для нападения на россиян.

Ранее он пообещал предотвратить Третью мировую войну и наладить отношения с Россией и Китаем, если победит на выборах. Он выступил 29 октября из своей резиденции Мар-а-Лаго, отметив, что стремится к хорошим отношениям с разными странами.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп высказал тревогу по поводу углубления сотрудничества между Россией и Китаем. Он охарактеризовал это явление как крайне опасное. «Сближение России и Китая — очень опасная вещь», — заявил Трамп в разговоре с журналистом Такером Карлсоном. «[Президент США Джо] Байден объединил их. Это позор... Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — добавил он. Интервью опубликовано на youtube-канале журналиста. Он также добавил, что военное сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение. Лавров убежден, что турецкое оружие используется ВСУ для нападения на россиян. Ранее он пообещал предотвратить Третью мировую войну и наладить отношения с Россией и Китаем, если победит на выборах. Он выступил 29 октября из своей резиденции Мар-а-Лаго, отметив, что стремится к хорошим отношениям с разными странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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