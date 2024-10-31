31 октября 2024

В ХМАО на родине Собянина археологи ищут пушки 18 века. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Археологи ищут пушки в ХМАО
Археологи ищут пушки в ХМАО Фото:

В Березовском районе (ХМАО), где родился мэр Москвы Сергей Собянин, представители «Русского географического общества» ищут пушки, изготовленные в 18 веке. Они были привезены и установлены в крепости в поселении Березово в эпоху царской России.

«Это два шестифунтовых чугунных орудия производства Каменск-Уральского завода, следы которых теряются в 40-ых годах века 20-го», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры». С целью обнаружить эти ценные артефакты были проведены поисковые работы.

Исследователи отработали гипотезу возможного местонахождения орудий и доставили в Березово георадар, способный обнаруживать большие металлические предметы на значительной глубине. Площадь поиска составила больше трех гектаров, но обнаружить в этом сезоне артефакты не удалось из-за очень тяжелых грунтов и помех.

«Поиски мы продолжим! Само наше появление в Березово всколыхнуло людей, пошла обратная связь от жителей. Я уверен, мы найдем эти артефакты», — сообщил руководитель исследовательской группы Дмитрий Сотников.

Археологи ищут березовские пушки
Археологи ищут березовские пушки
Фото:
Березовские пушки на архивных фотографиях
Березовские пушки на архивных фотографиях
Фото:

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В Березовском районе (ХМАО), где родился мэр Москвы Сергей Собянин, представители «Русского географического общества» ищут пушки, изготовленные в 18 веке. Они были привезены и установлены в крепости в поселении Березово в эпоху царской России. «Это два шестифунтовых чугунных орудия производства Каменск-Уральского завода, следы которых теряются в 40-ых годах века 20-го», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры». С целью обнаружить эти ценные артефакты были проведены поисковые работы. Исследователи отработали гипотезу возможного местонахождения орудий и доставили в Березово георадар, способный обнаруживать большие металлические предметы на значительной глубине. Площадь поиска составила больше трех гектаров, но обнаружить в этом сезоне артефакты не удалось из-за очень тяжелых грунтов и помех. «Поиски мы продолжим! Само наше появление в Березово всколыхнуло людей, пошла обратная связь от жителей. Я уверен, мы найдем эти артефакты», — сообщил руководитель исследовательской группы Дмитрий Сотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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