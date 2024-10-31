В Березовском районе (ХМАО), где родился мэр Москвы Сергей Собянин, представители «Русского географического общества» ищут пушки, изготовленные в 18 веке. Они были привезены и установлены в крепости в поселении Березово в эпоху царской России.
«Это два шестифунтовых чугунных орудия производства Каменск-Уральского завода, следы которых теряются в 40-ых годах века 20-го», — пишет telegram-канал «Стройкомплекс Югры». С целью обнаружить эти ценные артефакты были проведены поисковые работы.
Исследователи отработали гипотезу возможного местонахождения орудий и доставили в Березово георадар, способный обнаруживать большие металлические предметы на значительной глубине. Площадь поиска составила больше трех гектаров, но обнаружить в этом сезоне артефакты не удалось из-за очень тяжелых грунтов и помех.
«Поиски мы продолжим! Само наше появление в Березово всколыхнуло людей, пошла обратная связь от жителей. Я уверен, мы найдем эти артефакты», — сообщил руководитель исследовательской группы Дмитрий Сотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!