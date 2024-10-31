У киоска разбиты стекла и взломана дверь
В Перми неизвестные атаковали пункт микройзаймов около центрального рынка города. У киоска выбиты стекла и взломана дверь, передает корреспондент URA.RU.
«Пострадал киоск около центрального рынка. Стекла выбиты, возможно, его обокрали», — сообщает фотограф агентства.
По его словам, на месте дежурит наряд ГБР. От комментариев они воздерживаются.
Зайти за деньгами кто-то решил после закрытия пункта
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