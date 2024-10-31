31 октября 2024

В центре Перми напали на пункт микрозаймов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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У киоска разбиты стекла и взломана дверь
У киоска разбиты стекла и взломана дверь Фото:

В Перми неизвестные атаковали пункт микройзаймов около центрального рынка города. У киоска выбиты стекла и взломана дверь, передает корреспондент URA.RU.

«Пострадал киоск около центрального рынка. Стекла выбиты, возможно, его обокрали», — сообщает фотограф агентства.

По его словам, на месте дежурит наряд ГБР. От комментариев они воздерживаются.

Зайти за деньгами кто-то решил после закрытия пункта
Зайти за деньгами кто-то решил после закрытия пункта
Фото:

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В Перми неизвестные атаковали пункт микройзаймов около центрального рынка города. У киоска выбиты стекла и взломана дверь, передает корреспондент URA.RU. «Пострадал киоск около центрального рынка. Стекла выбиты, возможно, его обокрали», — сообщает фотограф агентства. По его словам, на месте дежурит наряд ГБР. От комментариев они воздерживаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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