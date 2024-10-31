31 октября 2024

К чиновникам на «Уральской Рублевке» нагрянули силовики

В управлении капстроительства Сысерти прошли обыски и задержание
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
В управлении капстроительства силовики изъяли документы (архивное фото) Фото:

В МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» свердловского города Сысерти — ее называют «Уральской Рублевкой» из-за обилия коттеджей состоятельных людей — прошли обыски. Главный инженер арестован по обвинению в получении взятки, сообщили URA.RU два источника.

«В управлении изымались документы. Главного инженера задержали, ему уже избрали меру пресечения — запрет определенных действий», — сказал первый собеседник агентства.

Второй объяснил, что речь идет о 150 тысячах рублей, которые инженер получил не деньгами, а стройматериалами. Якобы УКС давно сотрудничал с одним подрядчиком, который «подружился» с инженером. «Во время строительства остались два поддона кирпича, нужно было куда-то деть. Подрядчик давал их инженеру, частями, в разное время. Можно ли это считать взяткой? Просто у них были доверительные отношения, один другому помогал. В плане работы все выполнено, все объемы подтверждены», — подчеркнул инсайдер.

Именно из-за этих кирпичей, по его словам, и расследуется сейчас дело о взятке. Главный инженер отстранен от работы. Корреспондент направил запрос в пресс-службу свердловского СКР, ответ ожидается.

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В МБУ «Управление капитального строительства и ЖКХ» свердловского города Сысерти — ее называют «Уральской Рублевкой» из-за обилия коттеджей состоятельных людей — прошли обыски. Главный инженер арестован по обвинению в получении взятки, сообщили URA.RU два источника. «В управлении изымались документы. Главного инженера задержали, ему уже избрали меру пресечения — запрет определенных действий», — сказал первый собеседник агентства. Второй объяснил, что речь идет о 150 тысячах рублей, которые инженер получил не деньгами, а стройматериалами. Якобы УКС давно сотрудничал с одним подрядчиком, который «подружился» с инженером. «Во время строительства остались два поддона кирпича, нужно было куда-то деть. Подрядчик давал их инженеру, частями, в разное время. Можно ли это считать взяткой? Просто у них были доверительные отношения, один другому помогал. В плане работы все выполнено, все объемы подтверждены», — подчеркнул инсайдер. Именно из-за этих кирпичей, по его словам, и расследуется сейчас дело о взятке. Главный инженер отстранен от работы. Корреспондент направил запрос в пресс-службу свердловского СКР, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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