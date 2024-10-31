В Тюменской области на пожаре погиб человек

Пожар возник в частном доме
В Вагайском районе (Тюменская область) при пожаре погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В час ночи 1 ноября поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице 2-я Комсомольская в селе Вагай. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — сообщили в ведомстве.
Огнем были повреждены жилой дом и хозяйственные постройки. В тушении пожара было задействовано четыре единицы техники и шесть человек личного состава. В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняются.
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