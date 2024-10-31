31 октября 2024

Пермский таможенник только делал вид, что работал

Инспектор таможни в Перми попался на мошенничестве с выходными
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина предпочитал отдыхать, но при этом получать зарплату
Мужчина предпочитал отдыхать, но при этом получать зарплату Фото:

Сотрудник таможни в Перми, решив получить добавку к зарплате, пошел на подлог. Он вносил в табель данные, что якобы работал в выходные и праздничные дни, а на деле на службе не появлялся. Когда обман вскрылся, инспектор оказался на скамье подсудимых. Со службы его уволили.

«Сотрудник таможни, являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, вносил в табель учета сведения об отработанном времени в выходные и праздничные дни, а фактически на работу не выходил. Фиктивные сведения внесены в январе, марте, апреле и июне 2024 года», — сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура.

Бывшего инспектора признали виновным по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве и служебном подлоге. Суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей.

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Сотрудник таможни в Перми, решив получить добавку к зарплате, пошел на подлог. Он вносил в табель данные, что якобы работал в выходные и праздничные дни, а на деле на службе не появлялся. Когда обман вскрылся, инспектор оказался на скамье подсудимых. Со службы его уволили. «Сотрудник таможни, являясь должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, вносил в табель учета сведения об отработанном времени в выходные и праздничные дни, а фактически на работу не выходил. Фиктивные сведения внесены в январе, марте, апреле и июне 2024 года», — сообщает в Telegram Уральская транспортная прокуратура. Бывшего инспектора признали виновным по статьям Уголовного кодекса о мошенничестве и служебном подлоге. Суд приговорил его к штрафу в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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