31 октября 2024

Жители Сургута пожаловались на огромные суммы за тепло в квитанциях

© Служба новостей «URA.RU»
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Начисления за тепло произвели по нормативу из-за отсутствия данных приборов учета тепла со стороны УК
Начисления за тепло произвели по нормативу из-за отсутствия данных приборов учета тепла со стороны УК Фото:

Жительница одного из многоквартирных домов Сургута обратилась к корреспонденту URA.RU с жалобой на огромные суммы за отопление в квитанциях. В частности, платежные документы с такими начислениями получили владельцы помещений по ул. Игоря Киртбая д. 7.

«Получили квитанцию за октябрь, а там за тепло расчет как за несколько месяцев. Никогда таких сумм не платили огромных. Спросили у соседей. У них такая же ерунда. Непонятно, что делать и куда обращаться сейчас с такими суммами», — рассказала одна из жительниц дома №7 по ул. Игоря Киртбая.

На сайте Югорского РИЦ объясняется, что на самом деле такие начисления получили жители четырех многоквартирных домов: по улицам Игоря Киртбая д. 7 и Югорской д. 34, проспекту Мира д. 1/1 и д. 53/1. Их произвели по нормативу из-за отсутствия данных приборов учета тепла со стороны управляющих компаний.

«ООО „УО ‚ГрадСервис‘, ООО ‚Ваш Управдом‘, ТСЖ ‚Управдом‘ и ТСЖ ‚Атлант‘ не передавали показания общедомовых приборов учета тепла более трех месяцев, у них отсутствуют действующие акты периодической проверки приборов учета, а также неисправны ОДПУ. <...> По причине бездействия управляющих компаний Югорский РИЦ в полном соответствии с законодательством и поручением поставщика услуги — СГМУП ‚ГТС‘ — обязан произвести начисления за тепло по нормативу, а не по фактическому расходу, сразу за два полных месяца: сентябрь и октябрь“, — сообщается на сайте Югорского РИЦ. Там также отмечается, что перерасчет за этот период даже после устранения управляющими компаниями недочетов и неисправностей будет невозможен.

В ООО «УО „ГрадСервис“ URA.RU рассказали, что в доме №7 по улице Игоря Киртбая сложилась такая ситуация в связи с „недобросовестной подрядной организацией, которая не уведомила управляющую компанию о неисправности общедомового прибора учета“. „С сегодняшнего дня приступила к исполнению своих обязанностей новая компания, которая будет обслуживать ОДПУ. В кратчайшее время будет устранена проблема по указанному адресу“, — сообщили там.

URA.RU также обратилось за комментарием в ООО «Ваш Управдом», ТСЖ «Управдом» и ТСЖ «Атлант». На момент публикации материала ответ не был получен.

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Жительница одного из многоквартирных домов Сургута обратилась к корреспонденту URA.RU с жалобой на огромные суммы за отопление в квитанциях. В частности, платежные документы с такими начислениями получили владельцы помещений по ул. Игоря Киртбая д. 7. «Получили квитанцию за октябрь, а там за тепло расчет как за несколько месяцев. Никогда таких сумм не платили огромных. Спросили у соседей. У них такая же ерунда. Непонятно, что делать и куда обращаться сейчас с такими суммами», — рассказала одна из жительниц дома №7 по ул. Игоря Киртбая. На сайте Югорского РИЦ объясняется, что на самом деле такие начисления получили жители четырех многоквартирных домов: по улицам Игоря Киртбая д. 7 и Югорской д. 34, проспекту Мира д. 1/1 и д. 53/1. Их произвели по нормативу из-за отсутствия данных приборов учета тепла со стороны управляющих компаний. «ООО „УО ‚ГрадСервис‘, ООО ‚Ваш Управдом‘, ТСЖ ‚Управдом‘ и ТСЖ ‚Атлант‘ не передавали показания общедомовых приборов учета тепла более трех месяцев, у них отсутствуют действующие акты периодической проверки приборов учета, а также неисправны ОДПУ. <...> По причине бездействия управляющих компаний Югорский РИЦ в полном соответствии с законодательством и поручением поставщика услуги — СГМУП ‚ГТС‘ — обязан произвести начисления за тепло по нормативу, а не по фактическому расходу, сразу за два полных месяца: сентябрь и октябрь“, — сообщается на сайте Югорского РИЦ. Там также отмечается, что перерасчет за этот период даже после устранения управляющими компаниями недочетов и неисправностей будет невозможен. В ООО «УО „ГрадСервис“ URA.RU рассказали, что в доме №7 по улице Игоря Киртбая сложилась такая ситуация в связи с „недобросовестной подрядной организацией, которая не уведомила управляющую компанию о неисправности общедомового прибора учета“. „С сегодняшнего дня приступила к исполнению своих обязанностей новая компания, которая будет обслуживать ОДПУ. В кратчайшее время будет устранена проблема по указанному адресу“, — сообщили там. URA.RU также обратилось за комментарием в ООО «Ваш Управдом», ТСЖ «Управдом» и ТСЖ «Атлант». На момент публикации материала ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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