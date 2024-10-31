31 октября 2024

На трассе в Пермском крае в ДТП погибла девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Скользкие дороги провоцируют ДТП
Скользкие дороги провоцируют ДТП Фото:

В Пермском крае около города Верещагино на трассе столкнулись два автомобиля. Три человека получили различные травмы, а одна девушка погибла, сообщили в Госавтоинспекции.

«Трагедия произошла 1 ноября около 08:17 часов на 13 км автодороги Верещагино-Соколово. По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя автомобилем „ВАЗ-2114“, двигаясь в направлении д. Елохи, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Рено Сандеро“ под управлением 33-летней женщины», — рассказывается в telegram-канале ГАИ.

После ДТП в больнице скончалась девушка-пассажир отечественного автомобиля. Также госпитализированы водитель ВАЗа и ребенок, ехавший в машине.

В ГАИ отмечают, что из-за перепадов температур и осадков дороги в Пермском крае стали скользкими, что резко повышает риск аварий. Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы.

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В Пермском крае около города Верещагино на трассе столкнулись два автомобиля. Три человека получили различные травмы, а одна девушка погибла, сообщили в Госавтоинспекции. «Трагедия произошла 1 ноября около 08:17 часов на 13 км автодороги Верещагино-Соколово. По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя автомобилем „ВАЗ-2114“, двигаясь в направлении д. Елохи, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Рено Сандеро“ под управлением 33-летней женщины», — рассказывается в telegram-канале ГАИ. После ДТП в больнице скончалась девушка-пассажир отечественного автомобиля. Также госпитализированы водитель ВАЗа и ребенок, ехавший в машине. В ГАИ отмечают, что из-за перепадов температур и осадков дороги в Пермском крае стали скользкими, что резко повышает риск аварий. Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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