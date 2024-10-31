На трассе в Пермском крае в ДТП погибла девушка

В Пермском крае около города Верещагино на трассе столкнулись два автомобиля. Три человека получили различные травмы, а одна девушка погибла, сообщили в Госавтоинспекции.
«Трагедия произошла 1 ноября около 08:17 часов на 13 км автодороги Верещагино-Соколово. По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя автомобилем „ВАЗ-2114“, двигаясь в направлении д. Елохи, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем „Рено Сандеро“ под управлением 33-летней женщины», — рассказывается в telegram-канале ГАИ.
После ДТП в больнице скончалась девушка-пассажир отечественного автомобиля. Также госпитализированы водитель ВАЗа и ребенок, ехавший в машине.
В ГАИ отмечают, что из-за перепадов температур и осадков дороги в Пермском крае стали скользкими, что резко повышает риск аварий. Сотрудники Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы.
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