Мокрый снег сделал опасными пермские дорогие

В Пермском крае из-за обильных снегопадов, которые идут с ночи, резко ухудшилась видимость на дорогах. Также проблем добавляет гололедица. В ГАИ предупреждают водителей, что снег не прекратится, а значит надо быть предельно внимательными.
«Снег вероятен сегодня днем до 17:00, срочно меняем летнюю резину на зимнюю. На дорогах гололедица. В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств», — говорится в telegram-канале ГАИ.
Как ранее рассказывало URA.RU, снегопад начался в Пермском крае ночью. В Чайковском выпало 14 мм, в Чернушке 13 мм, в Косе 12 мм, в Чердыни 10 мм, в Перми 8 мм осадков.
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