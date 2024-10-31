31 октября 2024

Мокрый снег сделал опасными пермские дорогие

На дорогах Пермского края ухудшилась видимость
© Служба новостей «URA.RU»
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В снегопад стоит быть внимательней на дорогах
В снегопад стоит быть внимательней на дорогах Фото:

В Пермском крае из-за обильных снегопадов, которые идут с ночи, резко ухудшилась видимость на дорогах. Также проблем добавляет гололедица. В ГАИ предупреждают водителей, что снег не прекратится, а значит надо быть предельно внимательными.

«Снег вероятен сегодня днем до 17:00, срочно меняем летнюю резину на зимнюю. На дорогах гололедица. В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств», — говорится в telegram-канале ГАИ.

Как ранее рассказывало URA.RU, снегопад начался в Пермском крае ночью. В Чайковском выпало 14 мм, в Чернушке 13 мм, в Косе 12 мм, в Чердыни 10 мм, в Перми 8 мм осадков. 

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В Пермском крае из-за обильных снегопадов, которые идут с ночи, резко ухудшилась видимость на дорогах. Также проблем добавляет гололедица. В ГАИ предупреждают водителей, что снег не прекратится, а значит надо быть предельно внимательными. «Снег вероятен сегодня днем до 17:00, срочно меняем летнюю резину на зимнюю. На дорогах гололедица. В таких условиях водителям следует быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, увеличить дистанцию и боковой интервал до двигающихся рядом транспортных средств», — говорится в telegram-канале ГАИ. Как ранее рассказывало URA.RU, снегопад начался в Пермском крае ночью. В Чайковском выпало 14 мм, в Чернушке 13 мм, в Косе 12 мм, в Чердыни 10 мм, в Перми 8 мм осадков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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