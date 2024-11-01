Госдолг Тюменской области по итогам года вырастет до 9,2 миллиардов рублей

01 ноября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

За год госдолг вырастет на 9% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогам 2024 года государственный долог Тюменской области вырастет до 9 190 миллионов рублей. Такая информация представлена в прогнозе региональных властей, который имеется в распоряжении URA.RU. Сумма будет на 9% больше, чем на конец 2023-го года. «В 2024 году ожидается увеличение объема государственного долга Тюменской области до 9 190 миллионов рублей. По сравнению с 2023 годом рост составит 9%», — говорится в документе. Там также указано, что увеличение произойдет, в числе прочего, за счет роста обязательств региона по инфраструктурным бюджетным кредитам. По состоянию на 1 октября госдолг Тюменской области составлял 9 075 319 720 рублей. Как ранее писало URA.RU, по сравнению с августом текущего года он снизился, а в течение 2024-го рост был спровоцирован привлечением из федерального бюджета займа в размере 828 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам 2024 года государственный долог Тюменской области вырастет до 9 190 миллионов рублей. Такая информация представлена в прогнозе региональных властей, который имеется в распоряжении URA.RU. Сумма будет на 9% больше, чем на конец 2023-го года. «В 2024 году ожидается увеличение объема государственного долга Тюменской области до 9 190 миллионов рублей. По сравнению с 2023 годом рост составит 9%», — говорится в документе. Там также указано, что увеличение произойдет, в числе прочего, за счет роста обязательств региона по инфраструктурным бюджетным кредитам. По состоянию на 1 октября госдолг Тюменской области составлял 9 075 319 720 рублей. Как ранее писало URA.RU, по сравнению с августом текущего года он снизился, а в течение 2024-го рост был спровоцирован привлечением из федерального бюджета займа в размере 828 млн рублей.