Высокопоставленного представителя Минтранса РФ подозревают в коррупции

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Представитель Минтранса получал взятки в виде дорогих авто, уточнили в СКР Фото:

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя одной из подведомственных служб Министерства транспорта России. Его подозревают в получении взятки.

«Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления <…> получение взятки», — передает Следком в своем telegram-канале. Установлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый периодически получал от предпринимателя взятки в виде дорогих автомобилей и имущественных услуг. За это представитель Минтранс РФ оказывал покровительство. В настоящий момент проводятся обыски у подозреваемого.

Ранее бывший глава свердловского Минтранса Василий Старков признал вину в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. В настоящий момент он находится под домашним арестом.

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Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя одной из подведомственных служб Министерства транспорта России. Его подозревают в получении взятки. «Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления <…> получение взятки», — передает Следком в своем telegram-канале. Установлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый периодически получал от предпринимателя взятки в виде дорогих автомобилей и имущественных услуг. За это представитель Минтранс РФ оказывал покровительство. В настоящий момент проводятся обыски у подозреваемого. Ранее бывший глава свердловского Минтранса Василий Старков признал вину в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. В настоящий момент он находится под домашним арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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