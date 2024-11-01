Высокопоставленного представителя Минтранса РФ подозревают в коррупции

01 ноября 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Представитель Минтранса получал взятки в виде дорогих авто, уточнили в СКР Фото: Размик Закарян © URA.RU Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя одной из подведомственных служб Министерства транспорта России. Его подозревают в получении взятки. «Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления <…> получение взятки», — передает Следком в своем telegram-канале. Установлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый периодически получал от предпринимателя взятки в виде дорогих автомобилей и имущественных услуг. За это представитель Минтранс РФ оказывал покровительство. В настоящий момент проводятся обыски у подозреваемого. Ранее бывший глава свердловского Минтранса Василий Старков признал вину в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. В настоящий момент он находится под домашним арестом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя одной из подведомственных служб Министерства транспорта России. Его подозревают в получении взятки. «Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления <…> получение взятки», — передает Следком в своем telegram-канале. Установлено, что в период с 2014 по 2021 год подозреваемый периодически получал от предпринимателя взятки в виде дорогих автомобилей и имущественных услуг. За это представитель Минтранс РФ оказывал покровительство. В настоящий момент проводятся обыски у подозреваемого. Ранее бывший глава свердловского Минтранса Василий Старков признал вину в получении взятки в размере четырех миллионов рублей. В настоящий момент он находится под домашним арестом.