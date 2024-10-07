Свердловский экс-министр признался в получении огромной взятки

08 октября 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Василий Старков спешно покинул пост министра в ноябре 2023 года и уехал на СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО Бывший глава свердловского минтранса Василий Старков, который сейчас находится под домашним арестом, признал вину в получении взятки размером 4 млн рублей. Новые обстоятельства резонансного дела сообщили в региональной прокуратуре. «По версии следствия, в сентябре 2023 года [Старков] лично получил от лица, являющегося бенефициаром строительной организации, взятку в размере 4 млн рублей за заключение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию дорог в регионе и искусственных сооружений на них. Обвиняемый вину в инкриминируемых им деяниях признал в полном объеме», — рассказали в ведомстве. Вместе со Старковым в уголовном деле фигурирует Вячеслав Данилов, глава подконтрольного минтрансу Управления автодорог Свердловской области. Его обвиняют в получении взятки размером 12 млн рублей. Он также признал вину. Оба сейчас находятся под арестом. Обвинительное заключение из прокуратуры передали в суд. Старков внезапно уволился из правительства в ноябре 2023-го — после ареста и быстрой отставки начальника Данилова. Считается, что он и дал показания на Старкова. После этого экс-министр уехал на СВО. Задержали его 9 июля — он сам приехал к силовикам в Екатеринбург. Больше новостей по теме — в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава свердловского минтранса Василий Старков, который сейчас находится под домашним арестом, признал вину в получении взятки размером 4 млн рублей. Новые обстоятельства резонансного дела сообщили в региональной прокуратуре. «По версии следствия, в сентябре 2023 года [Старков] лично получил от лица, являющегося бенефициаром строительной организации, взятку в размере 4 млн рублей за заключение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию дорог в регионе и искусственных сооружений на них. Обвиняемый вину в инкриминируемых им деяниях признал в полном объеме», — рассказали в ведомстве. Вместе со Старковым в уголовном деле фигурирует Вячеслав Данилов, глава подконтрольного минтрансу Управления автодорог Свердловской области. Его обвиняют в получении взятки размером 12 млн рублей. Он также признал вину. Оба сейчас находятся под арестом. Обвинительное заключение из прокуратуры передали в суд. Старков внезапно уволился из правительства в ноябре 2023-го — после ареста и быстрой отставки начальника Данилова. Считается, что он и дал показания на Старкова. После этого экс-министр уехал на СВО. Задержали его 9 июля — он сам приехал к силовикам в Екатеринбург. Больше новостей по теме — в отдельном сюжете.