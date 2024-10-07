07 октября 2024

Свердловский экс-министр признался в получении огромной взятки

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Мера пресечения по делу Василия Старкова. Екатеринбург, старков василий
Василий Старков спешно покинул пост министра в ноябре 2023 года и уехал на СВО Фото:
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Задержан свердловский экс-министр транспорта Старков, уехавший на СВО

Бывший глава свердловского минтранса Василий Старков, который сейчас находится под домашним арестом, признал вину в получении взятки размером 4 млн рублей. Новые обстоятельства резонансного дела сообщили в региональной прокуратуре.

«По версии следствия, в сентябре 2023 года [Старков] лично получил от лица, являющегося бенефициаром строительной организации, взятку в размере 4 млн рублей за заключение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию дорог в регионе и искусственных сооружений на них. Обвиняемый вину в инкриминируемых им деяниях признал в полном объеме», — рассказали в ведомстве.

Вместе со Старковым в уголовном деле фигурирует Вячеслав Данилов, глава подконтрольного минтрансу Управления автодорог Свердловской области. Его обвиняют в получении взятки размером 12 млн рублей. Он также признал вину. Оба сейчас находятся под арестом. Обвинительное заключение из прокуратуры передали в суд.

Старков внезапно уволился из правительства в ноябре 2023-го — после ареста и быстрой отставки начальника Данилова. Считается, что он и дал показания на Старкова. После этого экс-министр уехал на СВО. Задержали его 9 июля — он сам приехал к силовикам в Екатеринбург. Больше новостей по теме — в отдельном сюжете.

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Бывший глава свердловского минтранса Василий Старков, который сейчас находится под домашним арестом, признал вину в получении взятки размером 4 млн рублей. Новые обстоятельства резонансного дела сообщили в региональной прокуратуре. «По версии следствия, в сентябре 2023 года [Старков] лично получил от лица, являющегося бенефициаром строительной организации, взятку в размере 4 млн рублей за заключение государственных контрактов на выполнение работ по содержанию дорог в регионе и искусственных сооружений на них. Обвиняемый вину в инкриминируемых им деяниях признал в полном объеме», — рассказали в ведомстве. Вместе со Старковым в уголовном деле фигурирует Вячеслав Данилов, глава подконтрольного минтрансу Управления автодорог Свердловской области. Его обвиняют в получении взятки размером 12 млн рублей. Он также признал вину. Оба сейчас находятся под арестом. Обвинительное заключение из прокуратуры передали в суд. Старков внезапно уволился из правительства в ноябре 2023-го — после ареста и быстрой отставки начальника Данилова. Считается, что он и дал показания на Старкова. После этого экс-министр уехал на СВО. Задержали его 9 июля — он сам приехал к силовикам в Екатеринбург. Больше новостей по теме — в отдельном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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