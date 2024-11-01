В пермском приюте умер брошенный бенгальский кот

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Кот болел и не выдержал стресса
Кот болел и не выдержал стресса Фото:

Бенгальский кот Лео, которого хозяева бросили после развода, умер клинике. Об этом сообщили в приюте «Счастливый хвост».

«Лео решил не бороться. Реанимационные мероприятия не принесли успех. Сегодня ночью Лео умер», — говорится на странице приюта в соцсети «ВКонтакте».

Лео в приют принесли хозяева, которые, по данным СМИ, развелись. Медики нашли у кота ряд заболеваний. Деньги на лечение пермяки переводили приюту. Но терапия не помогла.

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Бенгальский кот Лео, которого хозяева бросили после развода, умер клинике. Об этом сообщили в приюте «Счастливый хвост». «Лео решил не бороться. Реанимационные мероприятия не принесли успех. Сегодня ночью Лео умер», — говорится на странице приюта в соцсети «ВКонтакте». Лео в приют принесли хозяева, которые, по данным СМИ, развелись. Медики нашли у кота ряд заболеваний. Деньги на лечение пермяки переводили приюту. Но терапия не помогла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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