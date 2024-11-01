В пермском приюте умер брошенный бенгальский кот

Кот болел и не выдержал стресса
Бенгальский кот Лео, которого хозяева бросили после развода, умер клинике. Об этом сообщили в приюте «Счастливый хвост».
«Лео решил не бороться. Реанимационные мероприятия не принесли успех. Сегодня ночью Лео умер», — говорится на странице приюта в соцсети «ВКонтакте».
Лео в приют принесли хозяева, которые, по данным СМИ, развелись. Медики нашли у кота ряд заболеваний. Деньги на лечение пермяки переводили приюту. Но терапия не помогла.
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