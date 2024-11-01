Пермякам рассказали, как выбрать самый теплый пуховик

Наиболее согревающей в холода одеждой считается та, в составе которой есть полиэстер. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов Пермского Политеха Сергей Котельников. По его словам, данный синтетический материал часто используют при пошиве пуховиков. Он доступный и недорогой.
«Для зимней одежды его свойства особенно хороши. Полиэстер обрабатывают водоотталкивающими покрытиями. Это важно для верхней одежды, поскольку наполнитель теряет теплоизоляционные свойства при намокании. Еще один плюс — небольшой вес. Это легкий материал, что делает пуховики удобными для ношения. Также он обладает высокой прочностью и износостойкостью. Это увеличивает срок службы изделия. Почти не выгорает на солнце, сохраняет цвет и внешний вид одежды дольше. Снег отлично отражает ультрафиолет, поэтому про солнечную активность не стоит забывать и в морозы», — пояснил ученый ПНИПУ.
Он добавил, что чаще всего полиэстер применяют при пошиве зимней одежды в сочетании с полиамидом. Это синтетическая ткань, которая напоминает шелк. Этот материал также используют для плащей и курток, так как он обладает устойчивостью к перепадам температур и невосприимчив к ультрафиолетовым лучам.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученый Пермского Политеха рассказал, как спасать города от жары. По словам доцента ПНИПУ Александра Суркова, для этого необходимо создавать в мегаполисах сухие пляжи.
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