Полпреду Жоге показали народное вооружение для СВО, приехали «спартанцы». Фото, видео

01 ноября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Многие образцы народного вооружения удивили Артема Жогу Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога на организованном по его инициативе «Форуме волонтеров и добровольцев большого Урала» осмотрел лучшие образцы народного вооружения для СВО. И это был не рядовой обход: Жога спорил с производителями, делился собственным боевым опытом, передает корреспондент URA.RU. Значительную часть экспонатов составили беспилотники. Самые понравившиеся Жога просил взять на заметку парней из Республиканского центра беспилотных систем при донецком батальоне «Спарта», который Жога возглавлял раньше. За полтора часа Жога осмотрел также дрон «Упырь», «Сармат», «Древолет» и Zanoza. мотороллеры «Муха» и «Муравей», маскировочные сети и костюмы, пулеметную ленту «Огонек» и другие изделия. А после началось общение с волонтерским сообществом. В формате открытого микрофона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога на организованном по его инициативе «Форуме волонтеров и добровольцев большого Урала» осмотрел лучшие образцы народного вооружения для СВО. И это был не рядовой обход: Жога спорил с производителями, делился собственным боевым опытом, передает корреспондент URA.RU. Значительную часть экспонатов составили беспилотники. Самые понравившиеся Жога просил взять на заметку парней из Республиканского центра беспилотных систем при донецком батальоне «Спарта», который Жога возглавлял раньше. За полтора часа Жога осмотрел также дрон «Упырь», «Сармат», «Древолет» и Zanoza. мотороллеры «Муха» и «Муравей», маскировочные сети и костюмы, пулеметную ленту «Огонек» и другие изделия. А после началось общение с волонтерским сообществом. В формате открытого микрофона.