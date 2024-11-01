Задержан доцент уральского вуза за пропаганду украинских ценностей на лекциях. Фото

01 ноября 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

В отношении Абрамова заведено уголовное дело (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге 31 октября силовики задержали экс-завкафедрой «Управления персоналом» ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Сергея Абрамова по подозрению в распространении фейков о ВС РФ и пропаганде украинских ценностей на лекциях у студентов. Заведено уголовное дело, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Поводом для задержания стали открытая пропаганда среди студентов вуза украинских ценностей, распространение фейков и дискредитация российской армии и спецоперации РФ на Украине. В отношении Абрамова возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207.3 УК РФ», — пояснил собеседник. На его лекциях поднимались темы, связанные с историей Украины и России, что вызвало дополнительные вопросы со стороны правоохранительных органов. Среди прочего Абрамов на лекциях заявлял: «Донецкая и Луганская область были оккупированы Россией после взятия Крыма… 18 марта захватили Крым, дальше за Крымом захватили Луганскую и Донецкую область, они оккупированы Россией, я подчеркиваю, оккупированы. Вы не понимаете слово „оккупированы“? Захвачены». В пресс-службе регионального СУ СКР воздержались от комментариев. Абрамов преподает в УГГУ с 2006 года. В 2015—2016 годах он был отмечен почетной грамотой за вклад в развитие гуманитарного университета. В течение карьеры преподаватель писал учебные пособия и подготавливал другие учебно-методические разработки. Фото: сайт УГГУ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 31 октября силовики задержали экс-завкафедрой «Управления персоналом» ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Сергея Абрамова по подозрению в распространении фейков о ВС РФ и пропаганде украинских ценностей на лекциях у студентов. Заведено уголовное дело, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Поводом для задержания стали открытая пропаганда среди студентов вуза украинских ценностей, распространение фейков и дискредитация российской армии и спецоперации РФ на Украине. В отношении Абрамова возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207.3 УК РФ», — пояснил собеседник. На его лекциях поднимались темы, связанные с историей Украины и России, что вызвало дополнительные вопросы со стороны правоохранительных органов. Среди прочего Абрамов на лекциях заявлял: «Донецкая и Луганская область были оккупированы Россией после взятия Крыма… 18 марта захватили Крым, дальше за Крымом захватили Луганскую и Донецкую область, они оккупированы Россией, я подчеркиваю, оккупированы. Вы не понимаете слово „оккупированы“? Захвачены». В пресс-службе регионального СУ СКР воздержались от комментариев. Абрамов преподает в УГГУ с 2006 года. В 2015—2016 годах он был отмечен почетной грамотой за вклад в развитие гуманитарного университета. В течение карьеры преподаватель писал учебные пособия и подготавливал другие учебно-методические разработки.