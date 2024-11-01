Патриарх Кирилл обвинил россиян в том, что те не следят за СВО, а смотрят шоу

01 ноября 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл обвинил россиян в усталости от СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что у россиян сбился так называемый «культурный код» из-за того, что они все меньше следят за новостями, связанными с проведением спецоперации на Украине. По его словам, сейчас все больше людей предпочитают смотреть телешоу и это, выразился священнослужитель, носит угрозу «цивилизационной идентичности». «Большое количество развлекательных мероприятий, увеселительных шоу по телеканалам, легкомысленная беззаботность очень сильно контрастируют с тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, где гибнут наши люди», — заявил накануне патриарх на заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора. Его слова приводит RTVI.Патриарх также обвинил россиян в нежелании замечать всего, что происходит. Он заявил о тотальной усталости горожан от темы СВО. По его словам, подобная тенденция «обнажает некие духовные язвы, угрожающие цивилизационной идентичности». Ранее патриарх Кирилл во время богослужения перед Пасхой 2024 года молился за сохранение России. Он также отмечал, что именно Господь способен защитить страну и остановить украинский конфликт. В прошлом году сообщалось, что РПЦ надеялась на отсрочку для священников от потенциальной мобилизации, на случай, если она вдруг произойдет. Об этом заявляла руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения. Также в 2023 году ходили слухи, якобы клирики РПЦ освящают гуманитарную помощь для отправки в зону спецоперации за деньги, передает «Национальная служба новостей». В РПЦ затем опровергли эти домыслы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что у россиян сбился так называемый «культурный код» из-за того, что они все меньше следят за новостями, связанными с проведением спецоперации на Украине. По его словам, сейчас все больше людей предпочитают смотреть телешоу и это, выразился священнослужитель, носит угрозу «цивилизационной идентичности». «Большое количество развлекательных мероприятий, увеселительных шоу по телеканалам, легкомысленная беззаботность очень сильно контрастируют с тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции, где гибнут наши люди», — заявил накануне патриарх на заседании Бюро президиума Всемирного русского народного собора. Его слова приводит RTVI.Патриарх также обвинил россиян в нежелании замечать всего, что происходит. Он заявил о тотальной усталости горожан от темы СВО. По его словам, подобная тенденция «обнажает некие духовные язвы, угрожающие цивилизационной идентичности». Ранее патриарх Кирилл во время богослужения перед Пасхой 2024 года молился за сохранение России. Он также отмечал, что именно Господь способен защитить страну и остановить украинский конфликт. В прошлом году сообщалось, что РПЦ надеялась на отсрочку для священников от потенциальной мобилизации, на случай, если она вдруг произойдет. Об этом заявляла руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения. Также в 2023 году ходили слухи, якобы клирики РПЦ освящают гуманитарную помощь для отправки в зону спецоперации за деньги, передает «Национальная служба новостей». В РПЦ затем опровергли эти домыслы.