Патриарх Кирилл рассказал, кто может остановить конфликт РФ и Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночного богослужения перед Пасхой активно молился за сохранение «священных пределов» России. Он подчеркнул, что Господь может остановить конфликт на Украине и защитить РФ.
«Мы молимся сегодня особенно о стране нашей российской, которая проходит через непростые, может быть, в каком-то смысле судьбоносные испытания. Мы просим Господа, чтобы защитил он священные пределы нашей земли. <…> Господь остановит междоусобную брань», — сказал патриарх Кирилл в проповеди после литургии по случаю праздника Воскресения Христова. Его слова передает ТАСС. Патриарх Московский молился за здоровье и благополучие всех, кто в настоящий момент участвует в спецоперации на Украине, а также за их близких.
В ночь на Пасху традиционно проходят ночные богослужения. В Москве тысячи людей собрались в Храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл возглавил пасхальное богослужение.
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