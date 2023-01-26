РПЦ хочет, чтобы Путин освободил священников от мобилизации своим указом

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Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург, священники, верующие, церковь, вера
РПЦ надеется на полное освобождение священников от мобилизации
новость из сюжета
Мобилизация в России

Русская православная церковь надеется на указ президента России Владимира Путина, закрепляющий отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме. Ранее промежуточную отсрочку от призыва служителям церкви предоставляло Минобороны РФ. 

«Министерством обороны принято промежуточное решение об освобождении священников от призыва на военную службу по мобилизации, но президентский указ не издан. Хотелось бы сказать, что церковь твердо стоит на позиции о необходимости издания такого указа», — сказала игумения Ксения в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Госдумы.

В ходе Рождественских парламентских встреч об участии священнослужителей в спецоперации на Украине высказался и патриарх Кирилл. Он отметил, что украинские снайперы целятся в них в первую очередь, потому что для украинских солдат батюшки —самая желанная цель

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Русская православная церковь надеется на указ президента России Владимира Путина, закрепляющий отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения в ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме. Ранее промежуточную отсрочку от призыва служителям церкви предоставляло Минобороны РФ.  «Министерством обороны принято промежуточное решение об освобождении священников от призыва на военную службу по мобилизации, но президентский указ не издан. Хотелось бы сказать, что церковь твердо стоит на позиции о необходимости издания такого указа», — сказала игумения Ксения в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Госдумы. В ходе Рождественских парламентских встреч об участии священнослужителей в спецоперации на Украине высказался и патриарх Кирилл. Он отметил, что украинские снайперы целятся в них в первую очередь, потому что для украинских солдат батюшки —самая желанная цель. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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