Челябинцы начали раскупать новогодние туры на базы отдыха

Новогодние туры на базы отдыха Челябинской области подорожали на 25%

04 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Стоимость туров за год выросла на 25,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На части курортов Челябинской области закончились места на новогодние туры с банкетом. Стоимость путевок при этом подорожала на 25,5% в сравнении с ценами на празднование 2024 года. О том, что предлагают челябинские базы отдыха и сколько придется выложить на двоих за тур с 30 декабря по 2 января — в обзоре URA.RU. «У нас остались свободны только два коттеджа на пять и шесть человек с теплым бассейном и сауной. Стоимость без банкета составит 278 700 рублей. В нее включен завтрак и пользование термальным комплексом», — сообщили URA.RU на курорте «Крутики». Там уточнили, что места на новогодний банкет уже раскупили. Стоимость туров на 25,5% поднялась согласно ценам отелей «Фонград» и «Еловое», а также базы отдыха «Золотой пляж». По подсчетам URA.RU, в среднем за празднование 2024 года челябинцам пришлось выложить 52 200 рублей за двоих с 30 декабря по 2 января. В 2025 году сумма составила уже 70 тысяч рублей. «Золотой пляж» Для детей в новогоднюю ночь базы отдыха запланировали отдельную программу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свободными на курорте осталось только четыре разных номера. Минимально придется отдать 52 550 рублей за «комфорт», также доступен вариант проживания в коттедже за 95 тысяч рублей. В новогоднюю ночь выступит кавер-группа Play, пройдут конкурсы и детская программа, а после 00:30 празднование переместится на свежий воздух. Отдельно пройдет шоу для детей. «Еловое» В парк-отеле «Еловое» стоимость тура начинается от 53 тысяч за пару без посещения банкета. Вход на торжество доступен только постояльцев определенных корпусов, где цены на тур начинаются от 62 тысяч рублей. Также доступен вариант проживания в апартаментах класса «люкс» за 180 500 рублей. Праздник будет сопровождать выступление группы «Манго» и дуэта Vmeste. «Фонград» В дневное время для постояльцев пройдут мастер-классы и гулянья Фото: Илья Московец © URA.RU Отель «Фонград» предлагает отметить Новый год в стиле Хогвартса. Стоимость за двух взрослых при тарифе «полупансион» начинается со 102 300 рублей. За размещение с трехразовым питанием придется выложить уже 109 100 рублей, а за люксовый номер попросят уже 133 100 рублей. В канун праздника гостям предлагают посетить мастер-класс по изготовлению волшебной палочки и елочной игрушки. Вечером начнется детская программа с аниматорами в виде Гермионы и Гарри Поттера. Основная часть праздника назначена на 20:30. Притом Новый год пройдет сразу в двух залах. Одну из локаций посветят шумной вечеринке, в другой — фокусы и герои сказки. «Форелька» На базе отдыха «Форелька» остались только стандартные номера и два «люкса». Стоимость размещения с программой начинается от 60 тысяч рублей. Самый дорогой из доступных вариантов обойдется уже в 85 тысяч рублей. В стоимость включили банкет с конкурсами и активностями. Новогодняя ночь пройдет под музыку кавер-группы «Диверсия». «Баден-Баден» В комплексе «Баден-Баден» (Еткуль) цены на новогодний тур начинаются от 93 тысяч рублей на двоих. Максимально стоимость апартаментов составит 132 тысячи рублей. В сумму уже включили трехразовое питание и посещение банкета. Шоу также будет сопровождать живой звук, аниматоры и детская программа. Часть баз отдыха устроит в новогоднюю ночь фейерверк Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Уральские зори» База отдыха «Уральские зори» предлагает тур за 61 500 рублей при размещении в стандартном номере с питанием. Максимально за размещение с программой просят 105 тысяч рублей в шале с баней. Торжество пройдет в формате карнавала с конкурсами и аниматорами. Вечер завершится фейерверком. «Лазурный берег» На базе отдыха «Лазурный берег» стоимость тура без банкета начинается от 23 200 рублей. За номер «комфорт» просят уже 41 600 рублей, а стоимость коттеджа начинается от 69 200 рублей. Отдельно придется заплатить за банкет —восемь тысяч рублей за взрослого и четыре тысячи рублей за ребенка. «Гости» 1 января на челябинских курортах пройдут новогодние гулянья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Комплекс «Гости» установил минимальную стоимость в 75 тысяч рублей за размещение в стандартном номере. За «люкс» придется выложить уже 150 тысяч рублей. Новый год отпраздную в сопровождении ди-джея, фокусника и аниматоров. Для детей будет действовать отдельная программа, а ночь завершится фейерверком. Каждый из курортов также устроит для гостей гулянья 1 января. Активности, которые начнутся с утра, будут проходить в формате игр, мастер-классов и гуляний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На части курортов Челябинской области закончились места на новогодние туры с банкетом. Стоимость путевок при этом подорожала на 25,5% в сравнении с ценами на празднование 2024 года. О том, что предлагают челябинские базы отдыха и сколько придется выложить на двоих за тур с 30 декабря по 2 января — в обзоре URA.RU. «У нас остались свободны только два коттеджа на пять и шесть человек с теплым бассейном и сауной. Стоимость без банкета составит 278 700 рублей. В нее включен завтрак и пользование термальным комплексом», — сообщили URA.RU на курорте «Крутики». Там уточнили, что места на новогодний банкет уже раскупили. Стоимость туров на 25,5% поднялась согласно ценам отелей «Фонград» и «Еловое», а также базы отдыха «Золотой пляж». По подсчетам URA.RU, в среднем за празднование 2024 года челябинцам пришлось выложить 52 200 рублей за двоих с 30 декабря по 2 января. В 2025 году сумма составила уже 70 тысяч рублей. Свободными на курорте осталось только четыре разных номера. Минимально придется отдать 52 550 рублей за «комфорт», также доступен вариант проживания в коттедже за 95 тысяч рублей. В новогоднюю ночь выступит кавер-группа Play, пройдут конкурсы и детская программа, а после 00:30 празднование переместится на свежий воздух. Отдельно пройдет шоу для детей. В парк-отеле «Еловое» стоимость тура начинается от 53 тысяч за пару без посещения банкета. Вход на торжество доступен только постояльцев определенных корпусов, где цены на тур начинаются от 62 тысяч рублей. Также доступен вариант проживания в апартаментах класса «люкс» за 180 500 рублей. Праздник будет сопровождать выступление группы «Манго» и дуэта Vmeste. Отель «Фонград» предлагает отметить Новый год в стиле Хогвартса. Стоимость за двух взрослых при тарифе «полупансион» начинается со 102 300 рублей. За размещение с трехразовым питанием придется выложить уже 109 100 рублей, а за люксовый номер попросят уже 133 100 рублей. В канун праздника гостям предлагают посетить мастер-класс по изготовлению волшебной палочки и елочной игрушки. Вечером начнется детская программа с аниматорами в виде Гермионы и Гарри Поттера. Основная часть праздника назначена на 20:30. Притом Новый год пройдет сразу в двух залах. Одну из локаций посветят шумной вечеринке, в другой — фокусы и герои сказки. На базе отдыха «Форелька» остались только стандартные номера и два «люкса». Стоимость размещения с программой начинается от 60 тысяч рублей. Самый дорогой из доступных вариантов обойдется уже в 85 тысяч рублей. В стоимость включили банкет с конкурсами и активностями. Новогодняя ночь пройдет под музыку кавер-группы «Диверсия». В комплексе «Баден-Баден» (Еткуль) цены на новогодний тур начинаются от 93 тысяч рублей на двоих. Максимально стоимость апартаментов составит 132 тысячи рублей. В сумму уже включили трехразовое питание и посещение банкета. Шоу также будет сопровождать живой звук, аниматоры и детская программа. База отдыха «Уральские зори» предлагает тур за 61 500 рублей при размещении в стандартном номере с питанием. Максимально за размещение с программой просят 105 тысяч рублей в шале с баней. Торжество пройдет в формате карнавала с конкурсами и аниматорами. Вечер завершится фейерверком. На базе отдыха «Лазурный берег» стоимость тура без банкета начинается от 23 200 рублей. За номер «комфорт» просят уже 41 600 рублей, а стоимость коттеджа начинается от 69 200 рублей. Отдельно придется заплатить за банкет —восемь тысяч рублей за взрослого и четыре тысячи рублей за ребенка. Комплекс «Гости» установил минимальную стоимость в 75 тысяч рублей за размещение в стандартном номере. За «люкс» придется выложить уже 150 тысяч рублей. Новый год отпраздную в сопровождении ди-джея, фокусника и аниматоров. Для детей будет действовать отдельная программа, а ночь завершится фейерверком. Каждый из курортов также устроит для гостей гулянья 1 января. Активности, которые начнутся с утра, будут проходить в формате игр, мастер-классов и гуляний.