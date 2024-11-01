Пермяк оказался в эпицентре электрического шторма в Испании. Фото

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, испания, флаг испании, посольство
В Испании объявлен траур Фото:

Дом уроженца Перми Марка Линцевского оказался в эпицентре природных катаклизмов, которые произошли в Испании. В среду, 30 октября на страну обрушились сильные ливни и наводнения. Более 200 испанцев погибли. О том, как пережил шторм, пермяк рассказал URA.RU.

«Ночью 30 октября у нас был электрический шторм. Это когда за одну ночь молнии ударили около 20 раз. Выпал град размером с мяч для гольфа, был ураган и торнадо, которое притягивало тропический ливень», — рассказал Марк Линцевский корреспонденту агентства.

Он добавил, что во время катаклизмов его семья спала дома. Их разбудил кот, который бегал по этажам и громко мяукал. Пермяк отметил, что дом и машина не пострадала, но в автомобиль соседа прилетел мусорный бак. «Ураган был такой силы, что отрывал металлические баки от земли», — отметил Марк. По словам пермяка, в стране с 31 октября по 2 ноября объявили дни траура, и отменили празднование Хэллоуина.

В машину соседа прилетел мусорный бак
В машину соседа прилетел мусорный бак
Испанцы покупают воду в магазине, потому что водопроводную стало невозможно пить
Испанцы покупают воду в магазине, потому что водопроводную стало невозможно пить
Техника всю ночь разгребала завалы и устраняла последствия урагана
Техника всю ночь разгребала завалы и устраняла последствия урагана

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Дом уроженца Перми Марка Линцевского оказался в эпицентре природных катаклизмов, которые произошли в Испании. В среду, 30 октября на страну обрушились сильные ливни и наводнения. Более 200 испанцев погибли. О том, как пережил шторм, пермяк рассказал URA.RU. «Ночью 30 октября у нас был электрический шторм. Это когда за одну ночь молнии ударили около 20 раз. Выпал град размером с мяч для гольфа, был ураган и торнадо, которое притягивало тропический ливень», — рассказал Марк Линцевский корреспонденту агентства. Он добавил, что во время катаклизмов его семья спала дома. Их разбудил кот, который бегал по этажам и громко мяукал. Пермяк отметил, что дом и машина не пострадала, но в автомобиль соседа прилетел мусорный бак. «Ураган был такой силы, что отрывал металлические баки от земли», — отметил Марк. По словам пермяка, в стране с 31 октября по 2 ноября объявили дни траура, и отменили празднование Хэллоуина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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