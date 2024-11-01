В Каменске-Уральском малыш сломал ногу в садике, родители винят воспитателя. Видео

01 ноября 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Мальчик пришел в садик целый и невредимый, а уехал со сломанной ногой (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU В детском саду Каменска-Уральского (Свердловская область) ребенок получил перелом ноги: как считают родители, по вине воспитателя, которая тянула малыша за руку и даже поднимала в воздух. Они намерены обратиться в СКР. Подробности истории URA.RU раскрыл юрист Сергей Барсуков. Он же поделился видео с камер наблюдения, которые зафиксировали инцидент. «В начале октября родители привезли сына в детский сад №10. Мальчику год и 10 месяцев, с ним все было в порядке. А днем позвонила врач и попросила забрать ребенка, объяснила, что тот почему-то не может ступить на правую ножку. Родители примчались, отвезли сына в больницу, там сделали рентген, но травмы не обнаружили. Три недели малыш сидел дома и страдал от боли. А спустя три недели на повторном приеме у него все же нашли перелом большеберцовой гости и наложили гипс», — рассказал Барсуков. Родители потребовали у детского сада видео с камер наблюдения и заметили одну сцену, во время которой, вероятно, и пострадал их сын. Как видно на кадрах, мальчик вышел с воспитателем на прогулку. В какой-то момент малыш остановился, засмотревшись на другого ребенка позади. Воспитатель с силой потянула его, он упал на правую сторону, педагог при этом продолжила тянуть воспитанника и даже подняла за руку в воздух. Родители подозревают, что в момент падения и произошел перелом. «Администрация садика вступилась за воспитателя, своей вины они не видят, даже не принесли семье извинений. Мы намерены обратиться в следственный комитет», — добавил Барсуков. Вот как прокомментировал случай в садике руководитель начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. «10 октября мама ребенка обратилась в полицию с заявлением по факту получения травмы сыном. В территориальном УВД по поступившему обращению проводятся проверочные мероприятия. Одна судебная медицинская экспертиза уже проведена, будет назначена повторная. Разбирательство находится на личном контроле у начальника Каменск-Уральского гарнизона», — сказал полковник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В детском саду Каменска-Уральского (Свердловская область) ребенок получил перелом ноги: как считают родители, по вине воспитателя, которая тянула малыша за руку и даже поднимала в воздух. Они намерены обратиться в СКР. Подробности истории URA.RU раскрыл юрист Сергей Барсуков. Он же поделился видео с камер наблюдения, которые зафиксировали инцидент. «В начале октября родители привезли сына в детский сад №10. Мальчику год и 10 месяцев, с ним все было в порядке. А днем позвонила врач и попросила забрать ребенка, объяснила, что тот почему-то не может ступить на правую ножку. Родители примчались, отвезли сына в больницу, там сделали рентген, но травмы не обнаружили. Три недели малыш сидел дома и страдал от боли. А спустя три недели на повторном приеме у него все же нашли перелом большеберцовой гости и наложили гипс», — рассказал Барсуков. Родители потребовали у детского сада видео с камер наблюдения и заметили одну сцену, во время которой, вероятно, и пострадал их сын. Как видно на кадрах, мальчик вышел с воспитателем на прогулку. В какой-то момент малыш остановился, засмотревшись на другого ребенка позади. Воспитатель с силой потянула его, он упал на правую сторону, педагог при этом продолжила тянуть воспитанника и даже подняла за руку в воздух. Родители подозревают, что в момент падения и произошел перелом. «Администрация садика вступилась за воспитателя, своей вины они не видят, даже не принесли семье извинений. Мы намерены обратиться в следственный комитет», — добавил Барсуков. Вот как прокомментировал случай в садике руководитель начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. «10 октября мама ребенка обратилась в полицию с заявлением по факту получения травмы сыном. В территориальном УВД по поступившему обращению проводятся проверочные мероприятия. Одна судебная медицинская экспертиза уже проведена, будет назначена повторная. Разбирательство находится на личном контроле у начальника Каменск-Уральского гарнизона», — сказал полковник.