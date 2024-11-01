BristolLive: каждый офисный работник подвержен риску ухудшения здоровья по одной причине

BristolLive: работники подвержены риску заражения микробами от офисной техники

01 ноября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

С похолоданием увеличивается риск заражения микробами, которые размножаются в офисной технике, пишет BristolLive Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперты Digital PR Agency предупреждают офисных работников о повышенной опасности заражения микробами, которые активно размножаются на офисной технике. Это происходит с приходом холодного времени года. Согласно их исследованию, на поверхности рабочего стола может содержаться до 20 961 микробов на квадратный дюйм, а офисный телефон может быть загрязнен 25 127 микробами на квадратный дюйм. «Поразительно, но офисный телефон также может содержать 25 127 микробов на квадратный дюйм — больше, чем сиденье унитаза. Эксперты говорят, что клавиатуры и мыши следует ежедневно очищать дезинфицирующими салфетками или тканью, опрысканной мягким чистящим раствором, в конце каждого дня. <…> Клавиатуры и мыши следует ежедневно очищать дезинфицирующими салфетками или тканью, опрысканной мягким чистящим раствором, в конце каждого дня», — советуют специалисты из Digital PR Agency. Их слова приводит BristolLive. Это поможет снизить риск распространения инфекций и поддерживать здоровье сотрудников в безопасности. Для дополнительной защиты эксперты рекомендуют также регулярно мыть руки, особенно перед приемом пищи, и обращать внимание на чистоту телефонов и гарнитур, которые могут быть источником бактерий. Помимо этого, необходимо уделять внимание менее доступным для уборки местам, таким как пространство за мониторами, чтобы обеспечить полную гигиену рабочего места. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты Digital PR Agency предупреждают офисных работников о повышенной опасности заражения микробами, которые активно размножаются на офисной технике. Это происходит с приходом холодного времени года. Согласно их исследованию, на поверхности рабочего стола может содержаться до 20 961 микробов на квадратный дюйм, а офисный телефон может быть загрязнен 25 127 микробами на квадратный дюйм. «Поразительно, но офисный телефон также может содержать 25 127 микробов на квадратный дюйм — больше, чем сиденье унитаза. Эксперты говорят, что клавиатуры и мыши следует ежедневно очищать дезинфицирующими салфетками или тканью, опрысканной мягким чистящим раствором, в конце каждого дня. <…> Клавиатуры и мыши следует ежедневно очищать дезинфицирующими салфетками или тканью, опрысканной мягким чистящим раствором, в конце каждого дня», — советуют специалисты из Digital PR Agency. Их слова приводит BristolLive. Это поможет снизить риск распространения инфекций и поддерживать здоровье сотрудников в безопасности. Для дополнительной защиты эксперты рекомендуют также регулярно мыть руки, особенно перед приемом пищи, и обращать внимание на чистоту телефонов и гарнитур, которые могут быть источником бактерий. Помимо этого, необходимо уделять внимание менее доступным для уборки местам, таким как пространство за мониторами, чтобы обеспечить полную гигиену рабочего места.