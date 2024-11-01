«Заберите уже гражданство»: в Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полиции и выбросил паспорт. Видео

Shot: В Томске мигрант-уклонист устроил истерику в полиции и выбросил паспорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Мабубзода в слезах убежал из отдела полиции
Мабубзода в слезах убежал из отдела полиции Фото:

В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду, лишённый гражданства России за уклонение от службы, устроил истерику в отделе полиции и выбросил свой паспорт. Об этом сообщает Shot. 

«Мабубзода начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами. Мужчине предложили тут же решить проблему, заключив контракт с Минобороны РФ, но расстроенный Махмуджон отказался без объяснения причин и убежал», — сообщает Shot в своем telegram-канале. 

Мабубзода 28 августа 2024 года принес присягу гражданина РФ и обязан был пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако мигрант не забрал паспорт и не посещал военкомат. После своей истерики Мабубзода вернулся, чтобы забрать разбросанные документы. 

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В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду, лишённый гражданства России за уклонение от службы, устроил истерику в отделе полиции и выбросил свой паспорт. Об этом сообщает Shot.  «Мабубзода начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами. Мужчине предложили тут же решить проблему, заключив контракт с Минобороны РФ, но расстроенный Махмуджон отказался без объяснения причин и убежал», — сообщает Shot в своем telegram-канале.  Мабубзода 28 августа 2024 года принес присягу гражданина РФ и обязан был пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако мигрант не забрал паспорт и не посещал военкомат. После своей истерики Мабубзода вернулся, чтобы забрать разбросанные документы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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