В Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду, лишённый гражданства России за уклонение от службы, устроил истерику в отделе полиции и выбросил свой паспорт. Об этом сообщает Shot.
«Мабубзода начал ругаться с инспектором, плакать и бросаться документами. Мужчине предложили тут же решить проблему, заключив контракт с Минобороны РФ, но расстроенный Махмуджон отказался без объяснения причин и убежал», — сообщает Shot в своем telegram-канале.
Мабубзода 28 августа 2024 года принес присягу гражданина РФ и обязан был пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако мигрант не забрал паспорт и не посещал военкомат. После своей истерики Мабубзода вернулся, чтобы забрать разбросанные документы.
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