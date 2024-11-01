«Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению бюджета

01 ноября 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» внесет в Госдуму исправленный проект бюджета РФ к 5 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Бюджет РФ на 2025—2027 годы Партия «Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета. В частности, фракция намерена увеличить финансирование по ряду направлений — агропромышленный комплекс (АПК), поддержка науки и спорта. В проект также включено развитие регионов страны, поддержка семей с детьми и другие сферы. Партия оформит представленные предложения и внесет их в Госдуму к 5 ноября, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Рост финансирования на ключевые направления народной программы партии обеспечит дальнейшее развитие нашей страны. „Единая Россия“, фракция партии в Госдуме организуют парламентский контроль за расходованием средств, чтобы не допустить срывов сроков работ, переноса мероприятий в регионах. Это принципиально важная задача, которую нам ставит руководство партии», — отметил Владимир Якушев, подчеркнув, что новые правки в проект бюджета будут внесены 5 ноября. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. В ходе заседания были предложены дополнительные меры по финансированию различных сфер, включая развитие АПК, науки и образования. Например, предусмотрено увеличение субсидий на комплексное развитие сельских территорий и развитие региональной дорожной сети. Также планируется расширить финансирование программ по поддержке русского языка и культуры за рубежом, что включает подготовку учителей и издание учебников. Заседание программной комиссии «Единой России» проходило под руководством председателя партии Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что в работе над бюджетом достигнута главная цель — финансирование целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным и положений народной программы «Единой России». «Учтены многомиллиардные ассигнования, которые требуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ. Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе — на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, другие меры», — отметил Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев также предложил расширить финансирование нескольких ключевых областей, включая спорт, науку и здравоохранение. Он выступил с инициативой об увеличении бюджетных ассигнований для модернизации спортивной инфраструктуры, поддержки научных проектов и улучшения системы иммунизации. «Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026—2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — пояснил он. Кроме того, «Единая Россия» предложила внести поправки в бюджет, направленные на улучшение услуг для инвалидов, что затронет порядка 1,7 миллиона человек ежегодно. Как подтвердил министр финансов Антон Силуанов, предложенные изменения будут профинансированы. «Это отдых детей, дополнительные ресурсы оздоровления. Молодежное предпринимательство, ресурсы на проект „Регион для молодых“, реабилитация и абилитация инвалидов, поддержка села. Блок дополнительных поправок связан с поддержкой русского языка. Речь идет о поставках учебников, о поддержке славянских университетов. На это также нашли дополнительные источники финансирования. Поддержка фонда „Защитники Отечества“ — он тоже получит необходимое финансирование. И, соответственно, поддержка субъектов РФ», — уточнил Силуанов. Ранее Владимир Якушев отметил, что федеральный бюджет России, принятый до 2027 года, будет направлен на выполнение социальных обязательств, национальную оборону, поддержку участников СВО и их семей, а также на технологическое развитие страны. Работа над документом ведется с августа, совместно с правительством, уточнил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Партия «Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета. В частности, фракция намерена увеличить финансирование по ряду направлений — агропромышленный комплекс (АПК), поддержка науки и спорта. В проект также включено развитие регионов страны, поддержка семей с детьми и другие сферы. Партия оформит представленные предложения и внесет их в Госдуму к 5 ноября, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Рост финансирования на ключевые направления народной программы партии обеспечит дальнейшее развитие нашей страны. „Единая Россия“, фракция партии в Госдуме организуют парламентский контроль за расходованием средств, чтобы не допустить срывов сроков работ, переноса мероприятий в регионах. Это принципиально важная задача, которую нам ставит руководство партии», — отметил Владимир Якушев, подчеркнув, что новые правки в проект бюджета будут внесены 5 ноября. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. В ходе заседания были предложены дополнительные меры по финансированию различных сфер, включая развитие АПК, науки и образования. Например, предусмотрено увеличение субсидий на комплексное развитие сельских территорий и развитие региональной дорожной сети. Также планируется расширить финансирование программ по поддержке русского языка и культуры за рубежом, что включает подготовку учителей и издание учебников. Заседание программной комиссии «Единой России» проходило под руководством председателя партии Дмитрия Медведева. Он подчеркнул, что в работе над бюджетом достигнута главная цель — финансирование целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным и положений народной программы «Единой России». Дмитрий Медведев также предложил расширить финансирование нескольких ключевых областей, включая спорт, науку и здравоохранение. Он выступил с инициативой об увеличении бюджетных ассигнований для модернизации спортивной инфраструктуры, поддержки научных проектов и улучшения системы иммунизации. «Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026—2027 годах — по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», — пояснил он. Кроме того, «Единая Россия» предложила внести поправки в бюджет, направленные на улучшение услуг для инвалидов, что затронет порядка 1,7 миллиона человек ежегодно. Как подтвердил министр финансов Антон Силуанов, предложенные изменения будут профинансированы. Ранее Владимир Якушев отметил, что федеральный бюджет России, принятый до 2027 года, будет направлен на выполнение социальных обязательств, национальную оборону, поддержку участников СВО и их семей, а также на технологическое развитие страны. Работа над документом ведется с августа, совместно с правительством, уточнил он.