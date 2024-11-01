Коммерсант: полковники ФСБ в Москве сели на 9 лет за десятки млн взяток

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Лобанов и Карманов предлагали священникам покровительство за денежное вознаграждение
Лобанов и Карманов предлагали священникам покровительство за денежное вознаграждение Фото:

Суд назначил по девять лет лишения свободы сотрудникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманову, обвиняемым в вымогательстве взяток почти на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Апелляционная инстанция военного суда рассмотрела жалобы защиты сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова. <...> Назначая им сроки по 9 лет колонии строгого режима и штрафы в размере 39 369 360 руб., суд признал, что чекисты за взятки на общую сумму почти 20 млн руб. предлагали священникам услуги в виде общего покровительства...» — передает «Коммерсант» решение суда.

Сотрудники ФСБ не признали свою причастность к коррупционным действиям. Их адвокаты обратились в апелляционный суд с требованием отменить вынесенное решение из-за его необоснованности. Представители защиты планируют подать жалобу на решения московских военных судов в кассационную инстанцию военного суда Новосибирска.

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Суд назначил по девять лет лишения свободы сотрудникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманову, обвиняемым в вымогательстве взяток почти на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Апелляционная инстанция военного суда рассмотрела жалобы защиты сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова. <...> Назначая им сроки по 9 лет колонии строгого режима и штрафы в размере 39 369 360 руб., суд признал, что чекисты за взятки на общую сумму почти 20 млн руб. предлагали священникам услуги в виде общего покровительства...» — передает «Коммерсант» решение суда. Сотрудники ФСБ не признали свою причастность к коррупционным действиям. Их адвокаты обратились в апелляционный суд с требованием отменить вынесенное решение из-за его необоснованности. Представители защиты планируют подать жалобу на решения московских военных судов в кассационную инстанцию военного суда Новосибирска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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