Коммерсант: полковники ФСБ в Москве сели на 9 лет за десятки млн взяток

Суд назначил по девять лет лишения свободы сотрудникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманову, обвиняемым в вымогательстве взяток почти на 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Апелляционная инстанция военного суда рассмотрела жалобы защиты сотрудников ФСБ Евгения Лобанова и Дениса Карманова. <...> Назначая им сроки по 9 лет колонии строгого режима и штрафы в размере 39 369 360 руб., суд признал, что чекисты за взятки на общую сумму почти 20 млн руб. предлагали священникам услуги в виде общего покровительства...» — передает «Коммерсант» решение суда.
Сотрудники ФСБ не признали свою причастность к коррупционным действиям. Их адвокаты обратились в апелляционный суд с требованием отменить вынесенное решение из-за его необоснованности. Представители защиты планируют подать жалобу на решения московских военных судов в кассационную инстанцию военного суда Новосибирска.
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