Перевернувшаяся фура перекрыла Пермский тракт, движение парализовано. Фото

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По одной из полос запустили движение (архивное фото) Фото:

На 305-м километре Пермского тракта вечером 1 ноября перевернулась фура, перегородив проезд по всей трассе. С самого начала участок было невозможно проехать, однако сейчас движение по одной из полос восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 (305 километр) произошло ДТП. Движение в направлении Екатеринбурга идет по одной полосе! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения.

Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.

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На 305-м километре Пермского тракта вечером 1 ноября перевернулась фура, перегородив проезд по всей трассе. С самого начала участок было невозможно проехать, однако сейчас движение по одной из полос восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 (305 километр) произошло ДТП. Движение в направлении Екатеринбурга идет по одной полосе! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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