На 305-м километре Пермского тракта вечером 1 ноября перевернулась фура, перегородив проезд по всей трассе. С самого начала участок было невозможно проехать, однако сейчас движение по одной из полос восстановили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 (305 километр) произошло ДТП. Движение в направлении Екатеринбурга идет по одной полосе! Планируйте свой маршрут заранее! Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — следует из сообщения.
Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции региона. На момент публикации ответ не поступил.
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